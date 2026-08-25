Sant’Eufemia d’Aspromonte, cambio nella Giunta comunale: Rosalba Cutri nuovo assessore e Gemma Foti nominata vicesindaco

Cambio ai vertici dell’amministrazione comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. A seguito delle dimissioni del vicesindaco Carlo Violani, il sindaco ha proceduto a una nuova distribuzione degli incarichi all’interno della Giunta comunale, nominando Rosalba Cutri come nuovo assessore e componente dell’esecutivo cittadino e affidando il ruolo di nuovo vicesindaco a Gemma Foti. La rimodulazione della squadra amministrativa si inserisce nel percorso di continuità dell’azione di governo locale, con l’obiettivo di garantire la piena operatività della Giunta di Sant’Eufemia d’Aspromonte e assicurare il proseguimento delle attività già avviate sul territorio.

Confermati Teresa Borrello e Valerio Rositano nella squadra di governo

Nella nuova composizione della Giunta comunale restano confermati gli assessori Teresa Borrello e Valerio Rositano. La continuità della presenza dei due componenti garantisce il mantenimento dell’esperienza maturata nel corso del mandato amministrativo e permette alla squadra di governo cittadina di proseguire il proprio percorso senza una modifica complessiva dell’esecutivo.