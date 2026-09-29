Ryanair investe sempre di più sull’Aeroporto di Reggio Calabria: arriva nuovo volo giornaliero low cost con Roma

L’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria incassa una nuova importante conferma sul proprio percorso di crescita: Ryanair non lascia la città, ma rilancia con un ulteriore investimento. Dal prossimo 28 marzo la compagnia irlandese inaugurerà infatti il nuovo collegamento Reggio Calabria-Roma Fiumicino, operativo con frequenza giornaliera, sette giorni su sette. La novità assume un significato particolare perché arriva dopo alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi su un possibile ridimensionamento della presenza di Ryanair sullo scalo reggino. I fatti, però, raccontano una direzione opposta: la compagnia rafforza la propria presenza a Reggio Calabria, aggiungendo una nuova rotta strategica e puntando ancora sul potenziale del territorio.

Il nuovo collegamento non nasce per sostituire il servizio già garantito dalla compagnia di bandiera, ma per affiancarlo con una proposta completamente diversa: un volo low cost verso Roma, pensato per ampliare la platea dei viaggiatori e rendere ancora più accessibile il collegamento tra lo Stretto e la Capitale.

Reggio Calabria-Roma: già presente ITA, ma Ryanair introduce un modello completamente diverso

Il collegamento tra Reggio Calabria e Roma Fiumicino non rappresenta una novità assoluta per lo scalo reggino. La tratta è già servita da ITA Airways, che garantisce collegamenti diretti con la Capitale. La differenza fondamentale è però nel modello operativo. ITA Airways rappresenta il vettore tradizionale, con un servizio pensato anche per esigenze di continuità territoriale, coincidenze e utenza business. Ryanair porta invece sullo stesso collegamento la filosofia low cost, basata su tariffe più competitive, maggiore accessibilità economica e una platea potenzialmente molto più ampia.

La nuova rotta consentirà quindi ai passeggeri di avere una scelta più ampia: da una parte un collegamento con caratteristiche tradizionali, dall’altra un’opzione a basso costo capace di intercettare studenti, giovani, famiglie, turisti e viaggiatori che finora potevano rinunciare all’aereo per ragioni economiche. È proprio questa la vera novità: non semplicemente un nuovo volo per Roma, ma un nuovo segmento di mercato aperto sull’Aeroporto di Reggio Calabria.

Ryanair smentisce le voci sul disimpegno: la compagnia continua a investire su Reggio Calabria

Negli ultimi giorni alcune ricostruzioni avevano ipotizzato un possibile rallentamento dell’impegno di Ryanair sullo scalo reggino. L’annuncio della nuova tratta verso Roma Fiumicino va però nella direzione opposta. La compagnia irlandese ha scelto di consolidare la propria presenza su Reggio Calabria, confermando una strategia di crescita avviata negli ultimi anni. Ryanair ha infatti già trasformato lo scalo reggino in uno dei punti centrali della propria espansione in Calabria, con una presenza stabile e con aeromobili basati sull’aeroporto. Nel programma estivo 2026 la compagnia ha annunciato un investimento complessivo sulla Calabria con quattro aeromobili basati, di cui due a Reggio Calabria, e un aumento significativo della capacità dello scalo regionale. Il nuovo volo verso Roma rappresenta quindi un ulteriore tassello di una strategia che punta a fare dell’Aeroporto dello Stretto un’infrastruttura sempre più collegata e competitiva.

Un collegamento quotidiano con Roma: perché Fiumicino è una scelta strategica

La scelta di Roma Fiumicino ha un valore particolarmente rilevante. L’aeroporto romano è il principale hub italiano e consente non soltanto di raggiungere la Capitale, ma anche di avere accesso a una rete molto ampia di collegamenti nazionali e internazionali. Per i passeggeri in partenza da Reggio Calabria significa poter contare su una nuova possibilità di viaggio verso Roma e, attraverso lo scalo capitolino, verso numerose destinazioni.

Il collegamento giornaliero permette inoltre una maggiore flessibilità negli spostamenti. Un volo disponibile ogni giorno rende più semplice organizzare trasferte di lavoro, viaggi universitari, appuntamenti istituzionali e soggiorni brevi. Per un territorio come quello dello Stretto di Messina, caratterizzato da una forte mobilità verso Roma per motivi professionali, sanitari e amministrativi, l’aumento dell’offerta rappresenta un elemento strategico.

Il fattore low cost: perché il nuovo volo può cambiare le abitudini dei viaggiatori

Il vero elemento distintivo della nuova tratta è rappresentato dalle tariffe low cost. Negli ultimi anni il trasporto aereo è diventato sempre più centrale anche per spostamenti che in passato venivano effettuati in treno o in automobile. La possibilità di trovare collegamenti a prezzi più accessibili ha modificato le abitudini di milioni di passeggeri. Con l’arrivo di Ryanair sulla rotta Reggio Calabria-Roma Fiumicino, una parte di utenti che finora considerava il viaggio aereo troppo costoso potrebbe scegliere maggiormente l’aeroporto come alternativa.

Questo riguarda soprattutto:

studenti fuori sede;

lavoratori che si spostano frequentemente;

famiglie;

turisti interessati alla Calabria;

passeggeri che devono raggiungere altri Paesi attraverso Roma.

La concorrenza e una maggiore disponibilità di posti possono inoltre contribuire ad ampliare l’offerta complessiva e rendere il collegamento con la Capitale più accessibile.

L’Aeroporto dello Stretto cresce: Ryanair punta sul potenziale di Reggio Calabria

L’arrivo del nuovo collegamento si inserisce in una fase di forte attenzione verso l’Aeroporto di Reggio Calabria. Negli ultimi anni lo scalo ha vissuto un processo di rilancio, con l’obiettivo di aumentare passeggeri, destinazioni e attrattività. La presenza di Ryanair ha rappresentato uno degli elementi principali di questa trasformazione. La compagnia ha aperto nuove rotte, aumentato la capacità e rafforzato il ruolo dello scalo all’interno della propria rete.

Il nuovo volo per Roma conferma una visione precisa: Reggio Calabria non viene considerata soltanto un aeroporto locale, ma una struttura al servizio di un bacino molto più ampio che comprende la provincia reggina, l’area dello Stretto e parte della Sicilia nord-orientale.

Turismo, imprese e territorio: gli effetti potenziali del nuovo collegamento

Un volo giornaliero per Roma può avere ricadute importanti anche oltre il settore del trasporto. Sul fronte turistico, la nuova rotta può facilitare l’arrivo di visitatori che utilizzano Roma come porta d’ingresso verso l’Italia. Collegare meglio Reggio Calabria con un grande hub internazionale significa aumentare la visibilità del territorio. La provincia reggina dispone infatti di un patrimonio storico, culturale e paesaggistico di grande valore: dal Museo Archeologico Nazionale con i Bronzi di Riace alla Costa Viola, dall’Aspromonte ai borghi dell’entroterra. Anche il mondo delle imprese può beneficiare di una mobilità più semplice. La disponibilità di un volo quotidiano verso la Capitale può favorire incontri, relazioni commerciali e nuove opportunità economiche.

Una nuova sfida per lo Stretto: più voli, più scelta e più competitività

Il nuovo collegamento Ryanair Reggio Calabria-Roma Fiumicino rappresenta dunque un passaggio importante per lo sviluppo dello scalo reggino. La novità non consiste soltanto nell’aggiunta di una destinazione, ma nella possibilità di offrire ai cittadini una scelta più ampia tra servizi diversi: il collegamento tradizionale di ITA Airways e il nuovo modello low cost di Ryanair. Dopo le speculazioni su un possibile passo indietro della compagnia, arriva invece un segnale opposto: Ryanair investe ancora su Reggio Calabria e rafforza la propria presenza sull’Aeroporto dello Stretto. Dal 28 marzo, con sette voli alla settimana verso Roma Fiumicino, il territorio avrà una nuova porta d’accesso verso la Capitale e verso il resto del mondo, confermando il ruolo sempre più centrale dello scalo reggino nella mobilità del Sud Italia.