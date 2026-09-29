Primo storico atterraggio all’Aeroporto di Reggio Calabria per un volo di Air Serbia partito da Belgrado | DETTAGLI

Un evento destinato a rimanere nella storia recente dell’Aeroporto dello Stretto. Questa mattina un volo Air Serbia proveniente da Belgrado e diretto a Catania è stato dirottato a Reggio Calabria, segnando il primo arrivo della compagnia aerea serba nello scalo reggino. La scelta è maturata nel contesto di forte incertezza che continua a caratterizzare l’operatività dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, condizionato dalla nuova emissione di cenere vulcanica dell’Etna e dalle conseguenti limitazioni al traffico aereo. Il collegamento interessato è il volo JU4438 Air Serbia, proveniente da Belgrado, che avrebbe dovuto raggiungere Catania. Come mostrato anche dai dati del tracciamento del volo, il velivolo ha modificato la propria rotta dirigendosi verso lo Stretto di Messina, fino all’atterraggio presso lo scalo reggino.

Air Serbia sceglie Reggio Calabria come aeroporto alternato per il volo verso Catania

La decisione rappresenta una novità assoluta per Air Serbia, che fino ad oggi, in caso di problemi operativi sullo scalo catanese, aveva utilizzato principalmente altri aeroporti siciliani o calabresi come alternativa. Secondo quanto emerso, il volo interessato era quello precedentemente cancellato e riprogrammato nella giornata odierna. Ieri la compagnia non era riuscita a ottenere lo slot necessario presso l’aeroporto di Palermo, rendendo necessario un nuovo piano operativo.

Di fronte alla situazione ancora instabile su Catania, con la presenza della nube di cenere vulcanica generata dall’Etna, Air Serbia avrebbe quindi individuato nell’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria una soluzione alternativa per garantire comunque la continuità del collegamento. Una scelta che porta alla ribalta le potenzialità dello scalo reggino come infrastruttura strategica dell’area dello Stretto.

Etna e cenere vulcanica: la crisi di Catania condiziona i collegamenti aerei

Il trasferimento del volo Air Serbia a Reggio Calabria si inserisce in una fase particolarmente delicata per la mobilità aerea della Sicilia orientale. L’attività dell’Etna, con nuove emissioni di cenere dal cratere di Nord-Est, ha infatti costretto nei giorni scorsi l’aeroporto di Catania a sospendere o limitare le operazioni di volo.

La cenere vulcanica rappresenta un elemento critico per la sicurezza della navigazione aerea perché può interferire con i motori degli aeromobili e con le procedure operative. Per questo motivo le autorità aeroportuali e gli enti di monitoraggio adottano misure precauzionali quando la nube vulcanica interessa le rotte degli aerei. In questo scenario, la possibilità di utilizzare scali alternativi diventa fondamentale per ridurre i disagi ai passeggeri e garantire la continuità dei collegamenti.

Primo volo Air Serbia a Reggio Calabria: un precedente importante per lo scalo

L’atterraggio del volo Air Serbia a Reggio Calabria rappresenta un precedente significativo per l’Aeroporto dello Stretto. La compagnia serba, infatti, non aveva mai operato in precedenza sullo scalo reggino. Il volo di questa mattina costituisce quindi il primo collegamento gestito da Air Serbia a Reggio Calabria, anche se nato da una necessità operativa legata all’emergenza di Catania.

L’episodio evidenzia il ruolo che lo scalo dello Stretto può assumere in situazioni di criticità, grazie alla sua posizione geografica strategica tra Calabria e Sicilia. La vicinanza con la Sicilia orientale consente infatti a Reggio Calabria di rappresentare una possibile alternativa per i passeggeri diretti verso l’area catanese, soprattutto nei momenti in cui eventi naturali o problemi infrastrutturali condizionano l’attività di Fontanarossa.

L’Aeroporto dello Stretto torna protagonista nel sistema dei collegamenti del Sud

Il dirottamento del volo Belgrado-Catania riporta l’attenzione sul ruolo dell’Aeroporto di Reggio Calabria all’interno della rete dei trasporti del Mezzogiorno. Negli ultimi anni lo scalo reggino è stato spesso indicato come infrastruttura con potenzialità importanti per il territorio, non soltanto per il bacino della città metropolitana di Reggio Calabria, ma anche per l’area dello Stretto e per la Sicilia nord-orientale. La gestione di un volo internazionale come quello di Air Serbia dimostra come, in determinate condizioni, lo scalo possa essere utilizzato anche come supporto operativo per compagnie straniere. La presenza contemporanea di criticità su altri aeroporti rende infatti sempre più importante una rete aeroportuale capace di garantire flessibilità e alternative.

Il volo JU4438 monitorato nello Stretto: la rotta modificata verso Reggio Calabria

Il volo JU4438 Air Serbia è stato seguito attraverso i sistemi di monitoraggio del traffico aereo. La traccia mostra il cambio di destinazione rispetto al piano originario verso Catania, con l’aeromobile che ha raggiunto l’area dello Stretto di Messina e successivamente lo scalo reggino. La modifica della rotta conferma la scelta operativa della compagnia di utilizzare Reggio Calabria come aeroporto alternato in una fase in cui l’incertezza sull’operatività di Catania resta elevata. Per il territorio reggino si tratta di una circostanza particolare, perché porta sullo scalo un vettore internazionale che finora non aveva mai utilizzato l’infrastruttura.

Una nuova opportunità per Reggio Calabria nel traffico aereo del Mediterraneo

L’arrivo di Air Serbia potrebbe rappresentare anche uno spunto di riflessione sul futuro ruolo dell’Aeroporto dello Stretto. Sebbene il volo sia stato dirottato per ragioni contingenti, l’episodio dimostra come la posizione geografica di Reggio Calabria possa essere valorizzata in un sistema aeroportuale integrato dell’area dello Stretto. La gestione delle emergenze legate all’Etna, infatti, evidenzia la necessità di avere scali alternativi pronti ad accogliere voli nazionali e internazionali quando uno degli aeroporti principali incontra difficoltà operative. Il volo Belgrado-Catania di Air Serbia atterrato a Reggio Calabria resterà quindi un episodio simbolico: nato da una criticità, ma capace di accendere nuovamente i riflettori sulle potenzialità dello scalo reggino.