Roscioli vince le Suppletive, la soddisfazione di Tajani: “rappresenterà al meglio le istanze dei reggini e della Calabria”

Antonio Tajani ha commentato con soddisfazione la vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria

Cannizzaro Tajani

Il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha commentato con soddisfazione la vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria“Forza Italia – ha scritto il viceministro sui social – stravince nelle suppletive di Reggio Calabria, trainando il centrodestra con il nostro candidato Fabio Roscioli. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato straordinario, a cominciare da Roberto Occhiuto e Ciccio Cannizzaro. E diamo il benvenuto, nel nostro gruppo alla Camera, a Roscioli che nei prossimi mesi rappresenterà al meglio le istanze dei reggini e della Calabria”.

“È la conferma della forza del nostro partito sul territorio, del suo radicamento tra la gente e della capacità di attrarre cittadini e categorie su idee serie, condivise e popolari. Siamo e ci confermiamo, anche in queste elezioni, un pilastro di quel centrodestra che Berlusconi ha creato, fondato e portato al successo. Benvenuto Fabio, e avanti Forza Italia” ha aggiunto.

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