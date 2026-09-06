Risultati Serie D: vincono Reggina, Igea Virtus e Siracusa. La classifica

I risultati del girone I di Serie D dopo la prima giornata

Reggina-Licata
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Comincia il campionato di Serie D. Le prime gare delle 15 fanno emergere il fattore casa: la Reggina è devastante e ne fa 5 al Licata, Siracusa e Igea Virtus battono Athletic Palermo e Avola. Il resto del turno gioca nel pomeriggio, con le gare delle 17 che sono già iniziate. Questi i risultati e la classifica aggiornata in attesa del completamento del turno.

Risultati Serie D girone I, 1ª giornata

Domenica 6 settembre

Ore 15.00

  • Igea Virtus-Avola 4-2
  • Reggina-Licata 5-0
  • Siracusa-Athletic Palermo 3-2

Ore 16.00

  • Castrufavara-Milazzo 3-0
  • Enna-PraiaTortora

Ore 17.00

  • Nissa-Vigor Lamezia
  • Sambiase-Gela
  • Trapani-Vibonese
  • Ragusa-Modica

Classifica Serie D girone I

  1. Reggina 3
  2. Igea Virtus 3
  3. Castrumfavara 3
  4. Vibonese 0
  5. Vigor Lamezia 0
  6. Ragusa 0
  7. Milazzo 0
  8. Licata 0
  9. Enna 0
  10. Nissa 0
  11. Sambiase 0
  12. Modica 0
  13. Athletic Palermo 0
  14. PraiaTortora 0
  15. Avola 0
  16. Gela -1 
  17. Siracusa -4 (-7)
  18. Trapani -6

Prossimo Turno Serie D girone I, 2ª giornata

Domenica 13 settembre

  • Athletic Palermo-Enna
  • Avola-Trapani
  • PraiaTortora-Sambiase
  • Gela-Castrumfavara
  • Licata-Nissa
  • Milazzo-Ragusa
  • Modica-Reggina
  • Vibonese-Siracusa
  • Vigor Lamezia-Igea Virtus
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