Risultati Serie D: vincono Reggina, Igea Virtus e Siracusa. La classifica

Comincia il campionato di Serie D. Le prime gare delle 15 fanno emergere il fattore casa: la Reggina è devastante e ne fa 5 al Licata, Siracusa e Igea Virtus battono Athletic Palermo e Avola. Il resto del turno gioca nel pomeriggio, con le gare delle 17 che sono già iniziate. Questi i risultati e la classifica aggiornata in attesa del completamento del turno.
Risultati Serie D girone I, 1ª giornata
Domenica 6 settembre
Ore 15.00
- Igea Virtus-Avola 4-2
- Reggina-Licata 5-0
- Siracusa-Athletic Palermo 3-2
Ore 16.00
- Castrufavara-Milazzo 3-0
- Enna-PraiaTortora
Ore 17.00
- Nissa-Vigor Lamezia
- Sambiase-Gela
- Trapani-Vibonese
- Ragusa-Modica
Classifica Serie D girone I
- Reggina 3
- Igea Virtus 3
- Castrumfavara 3
- Vibonese 0
- Vigor Lamezia 0
- Ragusa 0
- Milazzo 0
- Licata 0
- Enna 0
- Nissa 0
- Sambiase 0
- Modica 0
- Athletic Palermo 0
- PraiaTortora 0
- Avola 0
- Gela -1
- Siracusa -4 (-7)
- Trapani -6
Prossimo Turno Serie D girone I, 2ª giornata
Domenica 13 settembre
- Athletic Palermo-Enna
- Avola-Trapani
- PraiaTortora-Sambiase
- Gela-Castrumfavara
- Licata-Nissa
- Milazzo-Ragusa
- Modica-Reggina
- Vibonese-Siracusa
- Vigor Lamezia-Igea Virtus