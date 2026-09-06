Risultati Serie D: vincono Reggina, Igea Virtus e Siracusa. La classifica

Comincia il campionato di Serie D. Le prime gare delle 15 fanno emergere il fattore casa: la Reggina è devastante e ne fa 5 al Licata, Siracusa e Igea Virtus battono Athletic Palermo e Avola. Il resto del turno gioca nel pomeriggio, con le gare delle 17 che sono già iniziate. Questi i risultati e la classifica aggiornata in attesa del completamento del turno.

Risultati Serie D girone I, 1ª giornata

Domenica 6 settembre

Ore 15.00

Igea Virtus-Avola 4-2

Reggina-Licata 5-0

Siracusa-Athletic Palermo 3-2

Ore 16.00

Castrufavara-Milazzo 3-0

Enna-PraiaTortora

Ore 17.00

Nissa-Vigor Lamezia

Sambiase-Gela

Trapani-Vibonese

Ragusa-Modica

Classifica Serie D girone I

Reggina 3 Igea Virtus 3 Castrumfavara 3 Vibonese 0 Vigor Lamezia 0 Ragusa 0 Milazzo 0 Licata 0 Enna 0 Nissa 0 Sambiase 0 Modica 0 Athletic Palermo 0 PraiaTortora 0 Avola 0 Gela -1 Siracusa -4 (-7) Trapani -6

Prossimo Turno Serie D girone I, 2ª giornata

Domenica 13 settembre