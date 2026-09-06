Reggina-Licata, si chiude il primo tempo: amaranto meritatamente avanti per 2-0

L’attesa è finita, ora si inizia a far sul serio. La prima in campionato della Reggina di Lotito è realtà. Dopo il roboante 7-0 in Coppa Italia Serie D, gli amaranto sono di scena di nuovo al Granillo per l’esordio nel torneo. Avversario il Licata. Entusiasmo e curiosità sono lampanti, alla luce della corazzata costruita dal DS Romairone. La squadra è forte e completa in ogni reparto, l’obiettivo è sbarazzarsi del girone I il prima possibile, per ambire a ben altri traguardi e ambizioni.

Intanto, relativamente a questa prima sfida, StrettoWeb è al Granillo per seguire Reggina-Licata in diretta con aggiornamenti live, pre e post partita.