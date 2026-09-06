Reggina-Licata, si chiude il primo tempo: amaranto meritatamente avanti per 2-0

Reggina-Licata, la diretta live dal Granillo: aggiornamenti in tempo reale, pre e post partita della prima sfida di campionato degli amaranto di Lotito, Marchionni e Romairone

Reggina-Licata
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

L’attesa è finita, ora si inizia a far sul serio. La prima in campionato della Reggina di Lotito è realtà. Dopo il roboante 7-0 in Coppa Italia Serie D, gli amaranto sono di scena di nuovo al Granillo per l’esordio nel torneo. Avversario il Licata. Entusiasmo e curiosità sono lampanti, alla luce della corazzata costruita dal DS Romairone. La squadra è forte e completa in ogni reparto, l’obiettivo è sbarazzarsi del girone I il prima possibile, per ambire a ben altri traguardi e ambizioni.

Intanto, relativamente a questa prima sfida, StrettoWeb è al Granillo per seguire Reggina-Licata in diretta con aggiornamenti live, pre e post partita.

AGGIORNAMENTI
  • 6 Set 2026 | 16:02

    Gli spettatori di Reggina-Licata sono oltre 5.200

    Intanto la società comunica il dato definitivo degli spettatori: sono 5.227, di cui 3.264 abbonati.

  • 6 Set 2026 | 16:01

    Si chiude un primo tempo devastante: Reggina-Licata 2-0

    Si chiude il primo tempo di Reggina-Licata, amaranto meritatamente avanti per 2-0 grazie alle reti di Reis e Rotulo.

  • 6 Set 2026 | 15:53

    La Reggina fa il terzo, ma è fuorigioco

    Terza rete per la Reggina, ma è fuorigioco: Reis aveva messo dentro a porta vuota, ma l’assistente ha alzato la bandierina. Un minuto dopo, giallo per il Licata, molto aggressiva e nervosa in questa fase.

  • 6 Set 2026 | 15:45

    E sono 2! La Reggina raddoppia: Rotulo la mette dentro

    Che spettacolo! Alla mezz’ora la Reggina fa 2-0: accelerazione fulminea di Reis, che scatta verso la porta, poi sterza e si accentra, servendo Rotulo dall’altra parte, che col piattone fa 2-0. Amaranto devastanti!

  • 6 Set 2026 | 15:39

    Guida prende una botta e deve uscire: entra Alma

    Guida sfortunato: prende una botta ed è costretto a fermarsi. Cambio immediato: entra Alma.

  • 6 Set 2026 | 15:36

    Acquadro sfiora il raddoppio su punizione. Poi il time out

    Acquadro sfiora il raddoppio su punizione dai 20 metri. Poi, a metà, primo tempo, il consueto time out.

  • 6 Set 2026 | 15:31

    Lagonigro rischia la frittata: punizione a 2 da dentro l'area, il Licata spreca

    La Reggina non vuole buttare la palla, ma scherza troppo dietro e Lagonigro rischia la frittata. L’arbitro assegna la punizione a due da dentro l’area, ma il Licata non la sfrutta.

  • 6 Set 2026 | 15:25

    Abonckelet sfiora il 2-0, Reggina dominante

    La Reggina non si ferma, dopo il vantaggio, e va vicina al raddoppio: palla dentro, Abonckelet di testa, il portiere respinge, poi Guida fallisce il piattone mandando alto.

  • 6 Set 2026 | 15:21

    Reggina in vantaggio! La sblocca Reis!

    Che fosse partita fortissimo, lo avevamo scritto poc’anzi. E infatti la sblocca. La Reggina fa 1-0 dopo neanche dieci minuti. Bella palla di Acquadro in profondità, Reis punta la porta e supera agilmente il portiere. E’ già 1-0.

  • 6 Set 2026 | 15:18

    La Reggina è partita fortissimo

    La partenza della Reggina è veramente a cento all’ora. Baricentro alto, grande pressione, raddoppi sul portatore, immediata verticalizzazione da Lancini a cercare Baggi. Intanto, nuova occasione per Acquadro.

  • 6 Set 2026 | 15:14

    Subito emozioni nei primi minuti

    Dopo tre minuti, già un’occasione per parte. Inizia forte la Reggina, che sfiora la rete con Abonckelet. Nel ribaltamento di fronte, fallisce clamorosamente il Licata.

  • 6 Set 2026 | 15:10

    E' iniziata Reggina-Licata: fischio d'inizio

    Fischio d’inizio di Reggina-Licata. E’ cominciata la partita nonché la quarta stagione degli amaranto in Serie D, con l’obiettivo che questa sia davvero l’ultima. Bello il colpo d’occhio della Curva Sud, quasi completamente sold out. Superata quota 5 mila spettatori, inclusi i circa 3.200 abbonati, si attende il dato definitivo dei presenti. La Reggina, in questo primo tempo, attaccherà verso la Curva Sud.

  • 6 Set 2026 | 14:23

    Reggina-Licata: le formazioni ufficiali

    Agli ordini del signor Previdi della sezione di Modena, coadiuvato dai guardalinee Santoriello della sezione di Nocera Inferiore e Adinolfi della sezione di Salerno, Reggina e Licata scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.

    Marchionni non cambia nulla rispetto a domenica scorsa: confermato il blocco intero, con Guida e Reis davanti.

    REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, Girasole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Toscano; Guida, Reis. In Panchina: Madia, De Mori, Girasole D.,Specker, Laaribi, Macrì, Rossetti, Alma, Magrassi. Allenatore: Marchionni

    LICATA: Valenti, Cappello, Filì, Papaserio, Corallo, Minacori, Bennici, Brugnone, Marchese, Greco, Sidibe. In panchina: Scardigno, Corradini, Georgev, Anzelmo, Schembre, Merola, Chirico, Imbrogliano, Castronovo. Allenatore: Russo

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