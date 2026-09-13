Risultati Serie D, 2ª giornata: Reggina a punteggio pieno, Trapani KO ad Avola. La classifica

Seconda giornata nel girone I di Serie D. Dopo i tre anticipi di ieri, nelle due sfide delle 15 risultati di misura. La Reggina sbanca Modica e va a punteggio pieno, il neopromosso Avola batte per 1-0 il Trapani, che resta ultimo e a -6 in classifica. Tris Milazzo al Ragusa. Il resto delle sfide è tra pomeriggio e questa sera. Questa la panoramica delle sfide con risultati acquisiti, altri in tempo reale e la classifica aggiornata.

Risultati Serie D girone I, 2ª giornata

Sabato 12 settembre

Ore 16.00

Vibonese-Siracusa 1-1

Ore 17.00

PraiaTortora-Sambiase 1-1

Vigor Lamezia-Igea Virtus 2-2

Domenica 13 settembre

Ore 15.00

Avola-Trapani 1-0

Modica-Reggina 0-1

Ore 16.00

Milazzo-Ragusa 3-1

Ore 17.00

Athletic Palermo-Enna 0-0 (in corso)

Gela-Castrumfavara 0-1 (in corso)

Ore 20.00

Licata-Nissa

Classifica Serie D girone I

Reggina 6* Digiesse PraiaTortora 4* Vibonese 4* Igea Virtus 4* Sambiase 4* Castrumfavara 3 Nissa 3 Avola 3* Milazzo 3* Ragusa 1* Modica 1* Vigor Lamezia 1* Licata 0 Enna 0 Athletic Palermo 0 Gela -1 Siracusa -3 (-7)* Trapani -6*

*una partita in più

Prossimo Turno Serie D girone I, 3ª giornata

Mercoledì 16 settembre

Ore 15.00

Athletic Palermo-PraiaTortora

Castrumfavara-Licata

Enna-Milazzo

Igea Virtus-Vibonese

Nissa-Trapani

Sambiase-Modica

Ragusa-Vigor Lamezia

Ore 18.30

Reggina-Avola

Ore 20.30