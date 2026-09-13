Risultati Serie D, 2ª giornata: Reggina a punteggio pieno, Trapani KO ad Avola. La classifica

Tutti i risultati della seconda giornata del girone I di Serie D e la classifica aggiornata

Reggina-Gela pallone Serie D
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Seconda giornata nel girone I di Serie D. Dopo i tre anticipi di ieri, nelle due sfide delle 15 risultati di misura. La Reggina sbanca Modica e va a punteggio pieno, il neopromosso Avola batte per 1-0 il Trapani, che resta ultimo e a -6 in classifica. Tris Milazzo al Ragusa. Il resto delle sfide è tra pomeriggio e questa sera. Questa la panoramica delle sfide con risultati acquisiti, altri in tempo reale e la classifica aggiornata.

Risultati Serie D girone I, 2ª giornata

Sabato 12 settembre

Ore 16.00

  • Vibonese-Siracusa 1-1

Ore 17.00

  • PraiaTortora-Sambiase 1-1
  • Vigor Lamezia-Igea Virtus 2-2

Domenica 13 settembre

Ore 15.00

  • Avola-Trapani 1-0
  • Modica-Reggina 0-1

Ore 16.00

  • Milazzo-Ragusa 3-1

Ore 17.00

  • Athletic Palermo-Enna 0-0 (in corso)
  • Gela-Castrumfavara 0-1 (in corso)

Ore 20.00

  • Licata-Nissa

Classifica Serie D girone I

  1. Reggina 6*
  2. Digiesse PraiaTortora 4*
  3. Vibonese 4*
  4. Igea Virtus 4*
  5. Sambiase 4*
  6. Castrumfavara 3
  7. Nissa 3
  8. Avola 3*
  9. Milazzo 3*
  10. Ragusa 1*
  11. Modica 1*
  12. Vigor Lamezia 1*
  13. Licata 0
  14. Enna 0
  15. Athletic Palermo 0
  16. Gela -1 
  17. Siracusa -3 (-7)*
  18. Trapani -6*

*una partita in più

Prossimo Turno Serie D girone I, 3ª giornata

Mercoledì 16 settembre

Ore 15.00

  • Athletic Palermo-PraiaTortora
  • Castrumfavara-Licata
  • Enna-Milazzo
  • Igea Virtus-Vibonese
  • Nissa-Trapani
  • Sambiase-Modica
  • Ragusa-Vigor Lamezia

Ore 18.30

  • Reggina-Avola

Ore 20.30

  • Siracusa-Gela
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