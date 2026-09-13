Risultati Serie D, 2ª giornata: Reggina a punteggio pieno, Trapani KO ad Avola. La classifica

Seconda giornata nel girone I di Serie D. Dopo i tre anticipi di ieri, nelle due sfide delle 15 risultati di misura. La Reggina sbanca Modica e va a punteggio pieno, il neopromosso Avola batte per 1-0 il Trapani, che resta ultimo e a -6 in classifica. Tris Milazzo al Ragusa. Il resto delle sfide è tra pomeriggio e questa sera. Questa la panoramica delle sfide con risultati acquisiti, altri in tempo reale e la classifica aggiornata.
Risultati Serie D girone I, 2ª giornata
Sabato 12 settembre
Ore 16.00
- Vibonese-Siracusa 1-1
Ore 17.00
- PraiaTortora-Sambiase 1-1
- Vigor Lamezia-Igea Virtus 2-2
Domenica 13 settembre
Ore 15.00
- Avola-Trapani 1-0
- Modica-Reggina 0-1
Ore 16.00
- Milazzo-Ragusa 3-1
Ore 17.00
- Athletic Palermo-Enna 0-0 (in corso)
- Gela-Castrumfavara 0-1 (in corso)
Ore 20.00
- Licata-Nissa
Classifica Serie D girone I
- Reggina 6*
- Digiesse PraiaTortora 4*
- Vibonese 4*
- Igea Virtus 4*
- Sambiase 4*
- Castrumfavara 3
- Nissa 3
- Avola 3*
- Milazzo 3*
- Ragusa 1*
- Modica 1*
- Vigor Lamezia 1*
- Licata 0
- Enna 0
- Athletic Palermo 0
- Gela -1
- Siracusa -3 (-7)*
- Trapani -6*
*una partita in più
Prossimo Turno Serie D girone I, 3ª giornata
Mercoledì 16 settembre
Ore 15.00
- Athletic Palermo-PraiaTortora
- Castrumfavara-Licata
- Enna-Milazzo
- Igea Virtus-Vibonese
- Nissa-Trapani
- Sambiase-Modica
- Ragusa-Vigor Lamezia
Ore 18.30
- Reggina-Avola
Ore 20.30
- Siracusa-Gela