Reggio Calabria, ritrovata Nuvola: l’articolo di StrettoWeb decisivo per riportare a casa la cagnolina smarrita

Una storia a lieto fine arriva da Reggio Calabria, dove la piccola Nuvola, la cagnolina smarrita domenica 13 settembre nella zona di Gallico, è finalmente tornata dalla sua famiglia. Il ritrovamento è stato possibile grazie alla sensibilità di una giovane donna e alla diffusione dell’articolo pubblicato su StrettoWeb, che si è rivelato determinante per mettere in contatto chi aveva trovato la cucciola con la sua proprietaria che la stava cercando. Dopo la segnalazione dello smarrimento, l’articolo di StrettoWeb ha raggiunto numerosi lettori e ha contribuito ad amplificare la ricerca della cucciola, aumentando le possibilità di un ritrovamento in tempi rapidi.

Il ritrovamento lungo la strada Gallico-Gambarie

Nuvola, una Jack Russell molto amata dalla sua famiglia, era stata vista gironzolare impaurita lungo la strada Gallico-Gambarie proprio il pomeriggio della sua fuga. Una giovane signora, notando la presenza della cagnolina in difficoltà, ha deciso di intervenire: l’ha avvicinata, presa con sé e portata nella propria abitazione, dove si è presa cura di lei dandole da mangiare e mettendola al sicuro. La donna aveva anche provato a rintracciare eventuali annunci sui social per individuare la famiglia della cucciola, ma inizialmente senza successo.

Dopo l’articolo di StrettoWeb arriva il contatto con la proprietaria

La svolta è arrivata dopo la pubblicazione dell’appello su StrettoWeb. Leggendo l’articolo dedicato alla scomparsa di Nuvola, la giovane donna ha riconosciuto la cagnolina e ha potuto contattare direttamente la proprietaria Daniela Malavenda che è così corsa a recuperare la sua amata cucciola, riportandola finalmente a casa. La proprietaria ha voluto ringraziare pubblicamente StrettoWeb per il ruolo avuto nella vicenda, sottolineando come la pubblicazione dell’annuncio di smarrimento di Nuvola, sia stato fondamentale per arrivare al ricongiungimento.

“StrettoWeb è stato determinante”: la gratitudine della famiglia di Nuvola

Dopo la pubblicazione dell’articolo, inoltre, Daniela Malavenda è stata contattata anche da altre tre persone che ritenevano di aver avvistato Nuvola, segno della grande attenzione generata dalla segnalazione. La mobilitazione della comunità e la condivisione della notizia hanno permesso di aumentare le possibilità di ritrovamento fino all’esito più atteso: il ritorno della cagnolina tra le braccia della sua famiglia. Una storia che dimostra ancora una volta quanto la rete di cittadini, associazioni, lettori e mezzi di informazione possa diventare fondamentale nei casi di animali smarriti, trasformando un appello disperato in un incontro dal finale felice.