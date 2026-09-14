Reggio Calabria, smarrita la cagnolina Nuvola: appello per ritrovarla dopo la scomparsa a Gallico

È scattato l’appello per ritrovare Nuvola, una cagnolina smarritasi nel pomeriggio di domenica 13 settembre nella zona di Gallico, a Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo e precisamente in via Bellini 7. La famiglia della piccola amica a quattro zampe è alla ricerca di qualsiasi informazione utile per poterla riportare a casa. Nuvola, secondo quanto comunicato dalla proprietaria Daniela Malavenda, indossa un collarino verde, elemento che potrebbe aiutare i cittadini a riconoscerla nel caso in cui venga avvistata.

L’appello della proprietaria: “Aiutateci a ritrovare Nuvola”

La scomparsa ha generato grande preoccupazione nella famiglia, che si è subito attivata per diffondere la segnalazione e chiedere la collaborazione dei residenti della zona di Gallico e delle aree limitrofe. Chiunque abbia visto Nuvola o abbia informazioni sul suo possibile spostamento è invitato a contattare direttamente la proprietaria al numero 3404083795.

La ricerca continua a Gallico: ogni segnalazione può essere decisiva

Nelle ore successive alla scomparsa sono proseguite le ricerche nella zona dello svincolo di Gallico, dove la cagnolina è stata vista per l’ultima volta. In casi come questo, anche una semplice segnalazione può rivelarsi fondamentale per ricostruire gli spostamenti dell’animale e favorire il suo rapido ritrovamento. La speranza della famiglia è che Nuvola possa tornare presto a casa e che l’attenzione della comunità di Reggio Calabria possa contribuire a riportarla dai suoi affetti.