Reggio Calabria, la giostra che sfiora un palazzo a Botteghelle fermata dopo il caso del video virale: scattano nuove verifiche sulla sicurezza | FOTO

La grande attrazione installata nell’area di Largo Botteghelle a Reggio Calabria è finita al centro dell’attenzione dopo le immagini diffuse sui social che mostravano la giostra in funzione in uno spazio molto vicino agli edifici circostanti. Il video, diventato rapidamente virale, aveva acceso il dibattito tra cittadini e utenti del web sulla collocazione dell’attrazione e sulle condizioni di sicurezza dell’area. Le foto a corredo dell’articolo scattate nella zona mostra oggi una situazione diversa: la struttura risulta ferma e sottoposta a sospensione, con l’area dell’attrazione in attesa degli approfondimenti necessari. La vicenda riguarda in particolare la giostra Evolution, una delle attrazioni più imponenti presenti nel luna park allestito in occasione delle Feste Mariane 2026.

Verifiche tecniche e controlli dopo le segnalazioni

Dopo le discussioni nate attorno alle immagini, l’attenzione si è concentrata sugli aspetti legati alla sicurezza dell’attrazione e alla necessità di effettuare ulteriori accertamenti tecnici. Il Comune di Reggio Calabria ha richiesto nuove verifiche prima di consentire un eventuale ritorno in attività della giostra, con l’obiettivo di garantire che ogni parametro previsto dalle normative per gli spettacoli viaggianti sia rispettato. La sospensione rappresenta quindi un passaggio precauzionale, in attesa degli esiti dei controlli e delle valutazioni degli uffici competenti.

Il dibattito sulla posizione delle giostre a Botteghelle

La vicenda ha riacceso anche il confronto sulla scelta dell’area di Largo Botteghelle come sede delle giostre di Feste di Madonna, una zona urbana caratterizzata dalla presenza ravvicinata di abitazioni e attività. Già nei giorni precedenti all’apertura del luna park erano emerse alcune preoccupazioni da parte dei residenti, soprattutto rispetto alla gestione degli spazi, della viabilità e della convivenza con il quartiere. Il tema non riguarda soltanto il momento del divertimento e della tradizione legata alla festa patronale, ma anche la necessità di individuare soluzioni che possano garantire contemporaneamente partecipazione, sicurezza e tutela dei cittadini.

Il futuro dell’attrazione dopo lo stop

La grande giostra resta dunque al centro dell’attenzione in queste ore. L’eventuale riapertura dipenderà dall’esito delle verifiche richieste e dalla conferma del rispetto di tutte le condizioni di sicurezza. Intanto, il caso della giostra Evolution a Reggio Calabria diventa uno dei temi più discussi delle festività dedicate alla Madonna della Consolazione, riportando al centro del dibattito il rapporto tra grandi attrazioni, spazi urbani e sicurezza pubblica.