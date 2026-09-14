Reggio Calabria, la giostra sfiora un palazzo: il video del luna park di Festa di Madonna diventa virale sui social

Un attimo di spettacolo, ma anche di forte suggestione, ha catturato l’attenzione dei cittadini di Reggio Calabria. Un video che mostra una grande giostra del luna park legato alle festività cittadine dedicate alla Madonna della Consolazione in movimento a pochi metri da un edificio è diventato rapidamente virale sui social network, generando numerose reazioni e commenti. Le immagini, diffuse online nelle ultime ore, mostrano l’attrazione durante il suo funzionamento e la particolare vicinanza rispetto a un palazzo di Botteghelle, luogo dove sono state posizionate le giostre. Una prospettiva che ha colpito molti utenti, soprattutto per l’effetto visivo creato dalla rotazione della struttura, che sembra quasi sfiorare la facciata dell’edificio.

Il filmato che ha fatto discutere sui social

Il video ha iniziato a circolare tra le pagine e i gruppi cittadini, attirando l’attenzione di tanti reggini e non solo. In pochi minuti la scena è diventata una delle immagini più commentate legate al luna park di Reggio Calabria, con numerosi utenti che hanno espresso stupore per la particolare collocazione dell’attrazione. La presenza delle giostre rappresenta da sempre uno degli elementi più caratteristici delle grandi feste popolari, richiamando famiglie, bambini e visitatori. Proprio per questo motivo episodi curiosi legati alle attrazioni riescono spesso a catturare l’interesse del pubblico e a diffondersi rapidamente attraverso i social.

Sicurezza e autorizzazioni al centro dell’attenzione

La diffusione del filmato ha inevitabilmente aperto anche un confronto tra gli utenti sulla questione della sicurezza delle attrazioni e sulla necessità che ogni struttura venga installata nel rispetto delle normative previste. Le giostre dei luna park itineranti, infatti, vengono montate temporaneamente negli spazi individuati dalle amministrazioni locali e devono rispettare specifici requisiti tecnici e controlli prima dell’apertura al pubblico. Nel caso specifico, il video ha generato soprattutto sorpresa per la particolare percezione della distanza tra la giostra e il palazzo, mentre le immagini diffuse online non consentono da sole di stabilire eventuali irregolarità o criticità.

Reggio Calabria e il fascino delle feste popolari

Il luna park è da sempre una presenza legata ai momenti di festa e aggregazione nelle città italiane, accompagnando celebrazioni religiose, eventi cittadini e manifestazioni popolari. A Reggio Calabria, durante i giorni delle celebrazioni più importanti dell’anno, le attrazioni rappresentano un punto di riferimento per migliaia di persone, soprattutto giovani e famiglie che scelgono di trascorrere qualche ora tra giochi, luci e spettacoli. Il video diventato virale racconta dunque un episodio curioso che ha acceso la discussione online, trasformando una normale serata al luna park in una scena capace di attirare l’attenzione di tutta la città.