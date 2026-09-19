Reggio Calabria, incendio a Santa Caterina. Minasi ringrazia Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco: “hanno evitato una tragedia”

“Desidero esprimere il mio più sentito apprezzamento e un sincero ringraziamento a tutte le Forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco che ieri mattina sono intervenuti tempestivamente nella zona di Santa Caterina a Reggio Calabria. Il loro provvidenziale intervento per domare il violento incendio scoppiato sul tetto di un’abitazione ha evitato che una situazione estremamente pericolosa si trasformasse in una terribile tragedia”. Lo dichiara in una nota il senatore della Lega, Tilde Minasi. “Quanto accaduto nella mia città – Minasi – è l’ennesima dimostrazione di come questi straordinari servitori dello Stato rappresentino la parte migliore e più nobile delle nostre Istituzioni. Donne e uomini che lavorano quotidianamente al fianco dei cittadini e a tutela della comunità, pronti a mettere a rischio la propria vita per la salvaguardia di quella altrui”.

“Mentre da una certa parte politica assistiamo troppo spesso ad attacchi, derisioni e a una narrazione ideologica e negativa nei confronti delle nostre forze di sicurezza, la realtà dei fatti dimostra una verità opposta. Quello di ieri a Reggio Calabria è l’ennesimo esempio di quanto il loro ruolo sia fondamentale ed essenziale nella vita di tutti i giorni: non soltanto nella complessa azione quotidiana di contrasto alla criminalità e alla malavita, ma anche nell’attività di soccorso, prevenzione e salvaguardia di tutti i cittadini”, evidenzia Minasi. “A loro – conclude – va il nostro grazie più profondo e l’impegno costante del Governo e della Lega nel continuare a sostenere, valorizzare e difendere chi, ogni giorno, indossa una divisa per proteggere le nostre comunità”.