Reggio Calabria, i tradizionali fuochi d’artificio illuminano lo Stretto: cala il sipario sulla Festa della Madonna della Consolazione | FOTO

È calato il sipario sulla Festa della Madonna della Consolazione 2026 a Reggio Calabria. Dopo il rinvio imposto dal maltempo che nella serata di martedì aveva colpito la città, i tradizionali fuochi d’artificio hanno finalmente illuminato il cielo sopra lo Stretto, regalando alla comunità reggina il momento conclusivo più atteso delle celebrazioni. Lo spettacolo pirotecnico, inizialmente programmato come da tradizione nella notte di martedì a mezzanotte, è stato posticipato a causa delle condizioni meteorologiche avverse che avevano interessato Reggio Calabria, con forti piogge e disagi nel centro cittadino. Una scelta necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini e consentire lo svolgimento degli eventi nelle migliori condizioni possibili.

I fuochi della Festa della Madonna chiudono le celebrazioni dopo Emis Killa

Il recupero dello spettacolo pirotecnico è avvenuto questa sera al termine del grande concerto di Emis Killa a Piazza Indipendenza, uno degli appuntamenti più attesi del programma delle Notti Reggine. L’esibizione dell’artista, inizialmente prevista per sabato 12 settembre, era stata annullata a seguito del drammatico incidente avvenuto venerdì 11 settembre sulle bretelle del Calopinace, una tragedia che aveva profondamente scosso l’intera comunità reggina proprio alla vigilia delle celebrazioni cittadine. Dopo la musica e l’entusiasmo del pubblico presente sotto il palco, l’attenzione si è spostata verso il mare, dove il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio della Festa della Madonna della Consolazione ha dato il saluto finale alla ricorrenza più importante del calendario reggino. I giochi di luce hanno accompagnato gli ultimi momenti della festa, con lo scenario dello Stretto di Messina a fare da sfondo naturale a uno degli appuntamenti più identitari per la città.

Una tradizione che torna a illuminare il Lungomare Falcomatà

I fuochi d’artificio sul Lungomare Falcomatà rappresentano da anni uno dei momenti simbolici della Festa della Madonna della Consolazione, capace di richiamare migliaia di persone e di unire la dimensione religiosa con quella popolare e civile della manifestazione. Anche quest’anno il gran finale è arrivato dopo giorni intensi di celebrazioni, iniziative, musica e momenti di partecipazione collettiva che hanno accompagnato la presenza della Vara della Madonna e gli appuntamenti dedicati alla Patrona della città. Il rinvio non ha cancellato dunque una delle immagini più attese dai reggini: quella del cielo sopra lo Stretto illuminato dai colori dei fuochi, con il Lungomare pieno di persone pronte ad assistere allo spettacolo conclusivo.

Maltempo e rinvio: la festa si è conclusa con il recupero del gran finale

La serata di martedì aveva segnato una brusca interruzione del programma a causa del peggioramento delle condizioni meteo. Il nubifragio che aveva interessato Reggio Calabria aveva infatti reso necessario modificare il calendario degli eventi, rinviando sia il concerto di Emis Killa che lo spettacolo pirotecnico conclusivo. La decisione ha permesso però di recuperare il momento più atteso, riportando sullo sfondo dello Stretto uno degli spettacoli più amati dalla città. Con gli ultimi spari dei fuochi d’artificio, la Festa della Madonna della Consolazione 2026 si è ufficialmente conclusa, lasciando ancora una volta negli occhi dei reggini le immagini della luce riflessa sul mare e del cielo illuminato sopra la città.