Reggio Calabria crolla a 167 mila abitanti, e in realtà è molto più piccola e popolosa di quanto sembra: i dati ISTAT tra crollo delle nascite e boom di partenze

Analizzando gli ultimi dati Istat demografici, la popolazione di Reggio Calabria restituisce un’immagine chiara e inequivocabile di una città in profonda trasformazione, segnata da un inarrestabile crollo demografico. Se facciamo un salto indietro nel tempo fino all’apice dell’espansione cittadina registrata intorno al 2010, il capoluogo calabrese superava la soglia psicologica dei 186 mila abitanti, gonfiato da un entusiasmo di sviluppo e crescita economica che oggi sembra un lontano ricordo. L’ultimo dato ISTAT pubblicato, infatti, attesta la popolazione residente a 167 mila unità, certificando così una perdita devastante. Stiamo parlando di una vera e propria emorragia umana che ha spazzato via un’intera fetta di cittadinanza, un vuoto di quasi 20 mila abitanti in poco più di un decennio. Questo spopolamento costante non è solo un numero freddo sui registri dell’anagrafe, ma si traduce in serrande abbassate, scuole che accorpano le classi e un tessuto socio-economico che deve necessariamente reinventarsi per sopravvivere a questa desertificazione urbana, un fenomeno che le statistiche ufficiali ISTAT purtroppo confermano mese dopo mese.

Saldo naturale in profondo rosso e un saldo migratorio che non compensa le perdite

Il motore principale di questo svuotamento progressivo è il disastroso saldo naturale negativo. A Reggio Calabria, come in gran parte del Mezzogiorno, le culle sono sempre più vuote mentre i cimiteri continuano a riempirsi. I dati demografici più recenti parlano chiaro: le nascite annuali si attestano a malapena intorno al migliaio di unità, mentre i decessi sfiorano costantemente quota duemila. Significa che ogni anno muoiono il doppio di reggini rispetto a quelli che nascono. Questo divario incolmabile crea una voragine che il saldo migratorio non riesce minimamente a tappare. Contrariamente a quanto si possa pensare analizzando i grandi flussi nazionali, a Reggio Calabria il rapporto tra chi decide di trasferirsi in città (iscrizioni anagrafiche) e chi la abbandona definitivamente (cancellazioni) è di fatto pari a zero, un pareggio quasi perfetto. Non c’è un’attrattiva tale da generare un ripopolamento interno o estero capace di invertire la rotta della denatalità galoppante. Questo immobilismo migratorio netto significa che la città consuma se stessa biologicamente, invecchiando inesorabilmente e perdendo le proprie energie vitali senza riuscire a sostituirle.

Il mosaico multietnico: le nazionalità straniere più presenti in riva allo Stretto

All’interno di questo scenario di contrazione generale, la componente straniera rappresenta un tassello fondamentale, sebbene numericamente stabile. I cittadini stranieri residenti a Reggio Calabria ammontano a circa 12 mila unità, andando a costituire poco più del sette percento della popolazione comunale complessiva. Esaminando a fondo i dati ISTAT sulle nazionalità, emerge una mappa multietnica ben definita e radicata. La comunità di gran lunga più numerosa è quella proveniente dalla Romania, che da sola assorbe oltre il 20% del totale degli stranieri, perfettamente integrata nel tessuto economico e sociale della città. Seguono a ruota i cittadini originari del Marocco, che rappresentano una fetta storica dell’immigrazione reggina, e subito dopo si posizionano le nutrite comunità provenienti dalle Filippine e dall’India, impiegate prevalentemente nei settori dell’assistenza familiare, della cura della persona, dell’edilizia, del giardinaggio e del commercio. Numeri significativi si registrano anche per i cittadini in arrivo da Georgia e Ucraina, queste ultime presenze incrementate anche dalle recenti crisi geopolitiche. Questo bacino di nuovi cittadini contribuisce a rallentare la decrescita, ma non basta a fermare il declino demografico cittadino.

L’illusione ottica dei residenti fantasma: fuori sede, studenti e lavoratori lontani

A rendere ancora più drammatico e per certi versi falsato il dato ufficiale dei quasi 168 mila abitanti, è la presenza massiccia di quelli che potremmo definire i residenti fantasma. Le stime demografiche e sociologiche più accurate indicano che all’interno dei registri anagrafici ufficiali del Comune si nascondono svariate migliaia di persone, verosimilmente ben oltre diecimila unità, che a Reggio Calabria di fatto non ci vivono più. Si tratta principalmente dell’immenso esercito di studenti fuori sede e lavoratori emigrati al Nord Italia o all’estero. Queste persone, pur vivendo undici mesi all’anno tra Milano, Roma, Torino, Bologna o altre metropoli europee, mantengono strategicamente o per semplice pigrizia burocratica la loro residenza formale in riva allo Stretto. Questo popolo invisibile fa ritorno in città in maniera del tutto saltuaria, palesandosi esclusivamente in occasione delle grandi festività canoniche, riempiendo aule studio, bar e piazze unicamente durante i periodi di Natale, Pasqua e nelle settimane centrali dell’estate. La loro presenza nei dati demografici ISTAT gonfia artificialmente la popolazione, nascondendo la reale portata dello spopolamento giovanile e impoverendo il reale dinamismo quotidiano dell’economia locale.

L’inganno territoriale della “Grande Reggio”: la vera estensione della città

Se vogliamo comprendere a fondo il vero peso specifico di Reggio Calabria, dobbiamo smontare pezzo per pezzo il costrutto storico e politico noto come la Grande Reggio. Questo immenso accorpamento territoriale, voluto in epoca fascista nel 1927 per far superare artificialmente alla città la soglia dei centomila abitanti, ha inglobato una miriade di ex comuni che oggi figurano come semplici quartieri, ma che in realtà conservano distanze, identità e conformazioni urbanistiche di paesi a sé stanti. Parliamo di centri abitati enormi e periferici come Gallico, Sambatello, Catona, Salice e Villa San Giuseppe nella zona nord, spingendosi verso l’entroterra aspromontano con Podargoni, Ortì, Arasì e Terreti, per finire nell’estrema periferia sud con Gallina, Pellaro e Bocale. Molte di queste ex municipalità distano ben oltre i dieci chilometri dal centro storico. In qualsiasi altra provincia italiana, realtà demografiche e territoriali di questo tipo sarebbero amministrate come comuni autonomi e indipendenti. Questa enorme dilatazione dei confini comunali falsifica la percezione della vera grandezza della città: se considerassimo il vero tessuto urbano contiguo, che si estende senza soluzione di continuità dal quartiere di Archi a nord fino a Ravagnese a sud, ci renderemmo conto che la vera popolazione di Reggio città scende drasticamente, crollando addirittura intorno ai 100 mila abitanti reali.

Infrastrutture d’eccellenza per una città reale di centomila abitanti

Alla luce di questa profonda ridimensione demografica, emerge un paradosso affascinante e positivo: la vera Reggio Calabria, intesa come il nucleo urbano compatto che non raggiunge i centomila residenti effettivi, vanta una dotazione di infrastrutture pubbliche e reti di trasporto che in Italia è solitamente riservata a metropoli di dimensioni tre o quattro volte superiori. Non è affatto scontato che una cittadina di questa taglia possa annoverare nel proprio tessuto un vero Aeroporto dello Stretto funzionante e strategico, accompagnato da una Stazione Ferroviaria Centrale servita regolarmente dai treni Alta Velocità Frecciarossa che la collegano in poche ore al resto d’Italia. A questo si aggiunge un porto fondamentale per l’economia dell’area, una rete autostradale diretta e una fondamentale arteria a scorrimento veloce come la Tangenziale che attraversa la città. Sul fronte dei servizi immateriali e sociali, il capoluogo eccelle con una propria e autonoma Università degli Studi Mediterranea, ricca di facoltà prestigiose che attraggono studenti, ma anche il Conservatorio Musicale, l’Accademia di Belle Arti, un Museo Archeologico Nazionale dal valore straordinario, il Grande Ospedale Metropolitano, una struttura sanitaria complessa dotata di decine di reparti avanzati e riconosciute eccellenze cliniche. Tali dotazioni fanno apparire Reggio Calabria nei fatti molto più grande, moderna e connessa di quanto la nuda e reale demografia urbana non suggerisca.

La classifica italiana reale: Reggio Calabria crolla oltre il 35° posto

Questa profonda distorsione tra territorio amministrativo e reale tessuto urbano si riflette in modo dirompente quando andiamo a leggere le graduatorie nazionali. Con i dati ISTAT aggiornati a 167 mila abitanti, Reggio Calabria figura come la 22ª città d’Italia per numero di abitanti complessivi. Tuttavia, questo prestigioso piazzamento è un gigantesco equivoco statistico. Se, per correttezza analitica, paragonassimo Reggio Calabria ad altre realtà urbane italiane applicando gli stessi parametri di estensione territoriale e densità abitativa, il crollo in graduatoria sarebbe vertiginoso. Se realtà distanti dal centro come Catona e Pellaro fossero, come logica suggerirebbe, comuni a sé stanti del nascente hinterland metropolitano, il capoluogo reggino perderebbe immediatamente decine di migliaia di abitanti residenti. In questa classifica ricalcolata e depurata dall’effetto “Grande Reggio”, la città scivolerebbe rovinosamente e finirebbe abbondantemente sotto il 35° posto in Italia. Verrebbe infatti inesorabilmente scavalcata da capoluoghi e province che appaiono ufficialmente più piccoli, ma che posseggono un tessuto urbano nettamente più denso, popoloso e compatto, venendo superata in blocco da città vitali e dinamiche come Perugia, Ravenna, Livorno, Rimini, Cagliari, Ferrara, Salerno, Monza, Bergamo, e ritrovandosi dietro perfino a centri del calibro di Sassari, Trento e Pescara. Un cambio di prospettiva radicale, fondamentale per comprendere i veri bisogni e le reali dimensioni di una delle città più affascinanti e complesse dell’intero bacino del Mediterraneo.