Reggio Calabria conquista un primato storico: l’Alta Relatrice ONU Heba Hagrass certifica la piena accessibilità del Museo Nazionale della Magna Grecia

Il panorama culturale e sociale della Calabria scrive una pagina destinata a rimanere negli annali della diplomazia e della valorizzazione territoriale. L’arrivo a Reggio Calabria di Heba Hagrass, Alta Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rappresenta il coronamento di un lavoro istituzionale di altissimo profilo guidato con determinazione dall’europarlamentare di Forza Italia Giusi Princi. La capacità dell’onorevole Princi di intessere relazioni internazionali di primissimo piano ha consentito di accendere i riflettori globali sulla città dello Stretto, proiettando le sue eccellenze direttamente all’attenzione delle Nazioni Unite. Questa sinergia tra rappresentanza europea e territorio ha dimostrato come la diplomazia politica possa trasformarsi in un volano concreto di prestigio e sviluppo, attraendo personalità che raramente concedono tappe fuori dai circuiti governativi centrali e restituendo a Reggio Calabria la centralità che merita nel Mediterraneo e nel mondo.

L’emozione davanti ai Bronzi di Riace e la scoperta del patrimonio calabrese

Accolta con tutti gli onori dall’europarlamentare Giusi Princi e dal Direttore del Museo Fabrizio Sudano, l’Alta Relatrice dell’ONU ha varcato la soglia del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per un’immersione totale nella storia e nell’arte della Magna Grecia. Il percorso espositivo ha culminato nella sala che custodisce i meravigliosi Bronzi di Riace, capolavori scultorei dell’antichità che hanno suscitato la profonda commozione ed entusiasmo della diplomatica internazionale. La visita non si è configurata come un semplice passaggio di cortesia, ma come un autentico incontro culturale in cui il patrimonio calabrese ha mostrato la sua forza espressiva e la sua capacità di parlare un linguaggio universale. La presenza del direttore Sudano ha permesso di illustrare nel dettaglio non solo la magnificenza dei reperti, ma anche la visione gestionale che pone l’esperienza del visitatore al centro di ogni scelta curatoriale.

Il fuori programma d’eccellenza: dalla denuncia mondiale al plauso solenne per la Calabria

Nel corso della visita si è verificato un momento del tutto eccezionale che conferisce un valore straordinario all’intera giornata. Per definizione e mandato istituzionale, l’Alta Relatrice Speciale delle Nazioni Unite viaggia costantemente in ogni angolo del pianeta con il compito primario di monitorare, segnalare e denunciare le barriere architettoniche e le carenze d’accessibilità che limitano i diritti delle persone con disabilità. A Reggio Calabria, tuttavia, lo scenario si è completamente ribaltato. Verificando di persona la fruibilità degli spazi, la fluidità dei percorsi e l’attenzione totale riservata all’inclusione lungo tutto il tragitto museale, Heba Hagrass ha deciso di uscire dal protocollo ufficiale. Colpita dalla perfezione della struttura, ha voluto filmare e attestare personalmente con il massimo dei voti l’accessibilità del Museo della Magna Grecia, trasformando la sua presenza in un’inedita e solenne promozione sul campo.

Un orgoglio per la città: il Museo di Reggio Calabria modello di inclusività per l’Italia

L’attestazione rilasciata dall’inviata dell’ONU consacra il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria come la prima struttura museale in Italia a ricevere un riconoscimento di tale levatura direttamente dalle Nazioni Unite. Questo traguardo certifica come la sensibilità verso l’inclusione possa diventare un tratto distintivo di eccellenza, capace di fare scuola a livello nazionale ed internazionale. L’esito favoloso di questa missione diplomatica rende grande onore all’intera comunità reggina e calabrese, premiando la visione illuminata dell’Onorevole Giusi Princi, la direzione del museo e tutti i lavoratori che quotidianamente garantiscono standard qualitativi di prim’ordine. Reggio Calabria si propone oggi al mondo non soltanto come custode di una bellezza millenaria, ma come capitale moderna dei diritti civili, dell’accoglienza e della piena accessibilità per tutti.