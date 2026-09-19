Reggio Calabria, cittadini ancora in prima linea per riqualificare la villetta di via Gran Madre di Dio | FOTO

Una storia di cittadinanza attiva, partecipazione e amore per il territorio arriva dalla villetta di via Gran Madre di Dio a Reggio Calabria, dove un gruppo di residenti e volontari ha scelto di intervenire direttamente per contribuire alla riqualificazione di uno spazio pubblico. Non una semplice opera di pulizia, ma un percorso nato dalla volontà dei cittadini di prendersi cura di un luogo vissuto quotidianamente dalla comunità, trasformandolo passo dopo passo in un’area più sicura, ordinata e accogliente. Quello appena concluso è stato il terzo appuntamento ufficiale organizzato dai residenti e dai volontari del quartiere, un’altra giornata di lavoro intenso che ha visto numerose persone impegnate nella sistemazione della villetta.

Il lavoro dei volontari: dalla raccolta dei rifiuti alla gestione dei pini abbattuti

L’intervento ha richiesto grande impegno fisico. I cittadini hanno provveduto alla consueta attività di raccolta dei rifiuti e del fogliame, riempiendo numerosi sacchi e contribuendo a restituire maggiore decoro all’area. Ma questa volta il lavoro è stato ancora più complesso, perché i volontari si sono occupati anche della gestione dei residui lasciati da due grossi pini pericolanti, precedentemente abbattuti per motivi di sicurezza.

“È stata una giornata particolarmente faticosa, che ha visto la comunità fare un vero e proprio lavoro di forza. Oltre alla consueta e accurata raccolta di rifiuti e fogliame nei sacchi, i volontari si sono fatti carico della gestione dei residui di due grossi pini pericolanti che erano stati precedentemente abbattuti”, affermano. Un’attività che ha richiesto organizzazione e collaborazione, con i cittadini impegnati direttamente nel taglio e nello spostamento del materiale vegetale.

Tronchi e rami sistemati per agevolare l’intervento di Castore

Il gruppo di residenti non si è limitato alla pulizia superficiale dell’area, ma ha affrontato anche la parte più impegnativa dell’intervento: la gestione dei grandi tronchi e dei numerosi rami rimasti dopo l’abbattimento degli alberi. I cittadini “hanno sezionato e tagliato i grossi tronchi, spostando e accumulando l’intera e massiccia catasta di rami in un punto strategico e idoneo dell’area. Grazie a questo sforzo collettivo, i mezzi della ditta Castore potranno ora avvicinarsi agevolmente per effettuare il carico e il ritiro definitivo tramite il braccio meccanico (ragno)”. Un lavoro preparatorio fondamentale, dunque, che consentirà agli operatori incaricati di intervenire più facilmente per completare la rimozione dei materiali.

Il ringraziamento ai volontari e alle realtà che hanno sostenuto l’iniziativa

Nel percorso di riqualificazione della villetta di via Gran Madre di Dio i residenti hanno voluto sottolineare anche il contributo di chi ha sostenuto concretamente l’iniziativa. “Anche in questa occasione, un ringraziamento speciale va a “Ecologia Oggi” per il supporto logistico fondamentale nel fornire attrezzature e materiali da consumo, all’instancabile coordinatore Roberto Leo, sempre operativo e in prima linea per la comunità, e a Nanni Barbaro per il costante supporto mediatico. Il percorso non si ferma qui e l’orgoglio dei residenti sta dimostrando che, uniti, si possono trasformare gli spazi comuni in luoghi sicuri, belli e vivibili”, concludono i cittadini e volontari.