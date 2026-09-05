Reggio Calabria, la bella storia di partecipazione civica: un gruppo di cittadini in campo per ripulire la villetta di via Gran Madre di Dio

A Reggio Calabria cresce la mobilitazione dei cittadini per la cura degli spazi pubblici. Un gruppo di residenti ha raccontato alla redazione di StrettoWeb una storia di cittadinanza attiva nata nella villetta di via Gran Madre di Dio, dove cittadini e volontari hanno deciso di rimboccarsi le maniche per contribuire alla riqualificazione dell’area. L’iniziativa ha preso il via con una prima giornata partecipatissima lo scorso 29 agosto, quando i residenti hanno affiancato gli operai impegnati nei lavori di sfalcio della ditta Castore, collaborando alla rimozione dei rifiuti accumulati nel tempo e alle attività necessarie per restituire ordine e decoro allo spazio verde.

Il progetto nasce dalla volontà dei cittadini di prendersi cura direttamente di un luogo della propria comunità, lavorando al fianco delle squadre impegnate nella manutenzione. L’obiettivo dichiarato è completare la pulizia del sito e rendere nuovamente fruibile la villetta di via Gran Madre di Dio, trasformandola in uno spazio più accogliente per il quartiere. “Vi scriviamo per condividere una bellissima storia di cittadinanza attiva e amore per il territorio che sta prendendo vita a Reggio Calabria, precisamente nella villetta di via Gran Madre di Dio. L’iniziativa, nata con una prima partecipatissima giornata lo scorso 29 agosto, ha visto i residenti e i volontari rimboccarsi le maniche con grande entusiasmo per affiancare e agevolare i lavori di sfalcio della ditta Castore, rimuovendo i rifiuti accumulati nel tempo”.

Il ringraziamento a Ecologia Oggi e ai cittadini impegnati

Nel messaggio inviato alla redazione viene espresso anche un ringraziamento a chi ha sostenuto concretamente il percorso di riqualificazione, fornendo strumenti e materiali necessari per consentire lo svolgimento delle attività. “Ci teniamo a rivolgere un ringraziamento speciale a Ecologia Oggi per aver creduto nel progetto fornendo tempestivamente tutte le attrezzature e i materiali di consumo”. Una menzione particolare è stata riservata anche a Roberto Leo, indicato dai promotori come un cittadino da sempre impegnato in prima linea per la comunità, e a Nanni Barbaro, per il supporto nella comunicazione dell’iniziativa. “Una menzione d’onore va a Roberto Leo, un cittadino da sempre in prima linea e super attivo per la nostra comunità, e a Nanni Barbaro per il fondamentale e costante supporto mediatico”.

Il percorso di recupero della villetta di via Gran Madre di Dio proseguirà con un nuovo appuntamento aperto alla partecipazione dei cittadini. Il terzo incontro ufficiale del progetto, inizialmente previsto per questo fine settimana, è stato spostato a sabato 26 settembre, così da consentire alla comunità di vivere pienamente anche le celebrazioni dedicate alla Madonna della Consolazione, Patrona di Reggio Calabria.

“Quello che sarà il terzo incontro ufficiale di questo percorso di riqualificazione, inizialmente ipotizzato per questo weekend, è stato fissato per sabato 26 settembre, così da permettere a tutta la cittadinanza di vivere appieno le imminenti celebrazioni in onore della Madonna della Consolazione, amatissima Patrona di Reggio Calabria”. Un’iniziativa che testimonia il crescente coinvolgimento dei cittadini nella cura del territorio e nella valorizzazione degli spazi comuni, attraverso una collaborazione concreta tra residenti, volontari e operatori impegnati nella manutenzione urbana.