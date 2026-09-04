Reggio Calabria, Avanti PSI: “Meloni si autocelebra, crede di essere Mennea. E’ normale governare per una legislatura”. Ma la storia dice tutt’altro

“Auguri a Giorgia Meloni. Se per lei il record di longevità è un fatto positivo buon pro le faccia. Noi stasera presenteremo Frank Benedetto a Reggio Calabria per dimostrare che il Mezzogiorno è diverso dalla sua narrazione”. È quanto dichiara il presidente nazionale di Avanti PSI Luigi Incarnato, annunciando l’appuntamento con la presentazione del candidato del centrosinistra alle elezioni suppletive della Camera a Reggio Calabria. L’iniziativa si terrà questa sera alle 18:30 all’Hotel Excelsior, dove sarà ufficialmente presentata la candidatura di Frank Benedetto, indicato da Incarnato come rappresentante del territorio e alternativa alla proposta del centrodestra.

Nel suo intervento, il presidente nazionale di Avanti PSI prende posizione anche sulle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni relative al primato di longevità del suo esecutivo. “Non siamo nella prima Repubblica – dice Incarnato – ed è normale governare per una legislatura. Il problema è che lei crede di essere Pietro Mennea e di avere fatto il leggendario 19:72 che fu record del mondo dei duecento metri”. Incarnato aggiunge: “Noi rispettiamo la persona Meloni ma non possiamo tacere dinanzi alle sue autocelebrazioni”. Una critica che si inserisce nel confronto politico in vista delle suppletive reggine, appuntamento elettorale che vede contrapposti candidati e coalizioni in una fase particolarmente delicata per gli equilibri politici locali.

Avanti PSI critica Meloni, per il fatto che celebri il suo record di longevità. Secondo il movimento, è facile governare per una legislatura. Peccato, però, che nella storia nessuno ci sia riuscito. Ci riuscirà Meloni. Dagli anni di Berlusconi a Prodi, Renzi e la Sinistra, la storia ha dimostrato che governare per una legislatura intera è quasi impossibile.

Il Mezzogiorno e la sfida politica in Calabria

Il presidente di Avanti PSI sposta poi l’attenzione sul rapporto tra il governo e il Sud, sostenendo che il consenso del centrodestra non sarebbe uniforme nelle regioni meridionali. “Nel Sud Meloni non sfonda. Non lo fa in Puglia né in Campania. E non esiste in Calabria dove c’è solo Occhiuto che nasconde le falle della destra”. Secondo Incarnato, la candidatura di Frank Benedetto rappresenterebbe una risposta politica alla narrazione del centrodestra e del governo nazionale. “Stasera presenteremo Frank Benedetto – dice Incarnato – che è l’unico reggino presente alle suppletive di Reggio Calabria”.

Nel comunicato, Incarnato torna anche sulla scelta del candidato avversario sostenendo che, proprio nella città dello Stretto, il centrosinistra possa giocare una partita importante. “Nella città con la più alta tradizione di destra Meloni ha pensato bene di mettere una persona che in Calabria non c’è mai stata ma proprio a Reggio – conclude Incarnato – possiamo dare una risposta alla sua demagogia”.