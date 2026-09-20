Reggina, Romairone contento: “ennesima grande prova, la squadra trova sempre tante soluzioni nonostante le difficoltà”

“Ennesima grande prova della squadra, ma ci sono ancora tante partite. La cosa bella è che questa squadra trova sempre tante soluzioni in ogni momento, complimenti ai giocatori, al mister e a tutti quelli che ci seguono. Con il Presidente abbiamo costruito una rosa con più soluzioni possibili, i ragazzi stanno dimostrando di farsi trovare pronto nonostante ogni difficoltà. Siamo gli unici a non aver subito gol dopo quattro partite? Quello non mi interessa, mi interessa vincere e basta”. Così il DS amaranto Giancarlo Romairone a Radio Febea al termine del match vinto dalla Reggina a Lamezia per 0-3.