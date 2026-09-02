Reggina, Palmieri è stato operato: attesa per i tempi di recupero

Andrea Palmieri è stato operato alla clavicola sinistra dopo l’infortunio rimediato nel match di Coppa Italia Serie D contro il PraiaTortora. La Reggina ha comunicato ufficialmente l’esito dell’intervento chirurgico, eseguito al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, fornendo un aggiornamento sulle condizioni del calciatore. Il giocatore amaranto, costretto a lasciare il campo dopo circa un quarto d’ora di gioco a causa del problema alla spalla, è stato sottoposto a un intervento per la riduzione della frattura della clavicola sinistra. L’operazione è stata eseguita dal Dottor Francesco Scordino, alla presenza del Dottor Pasquale Favasuli, e si è conclusa positivamente.

Nel report medico diffuso dal club amaranto si legge: “Il calciatore Andrea Palmieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura della clavicola sinistra. L’intervento, eseguito al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dal Dottor Francesco Scordino, alla presenza del Dottor Pasquale Favasuli, è perfettamente riuscito”. La società ha inoltre precisato che per il calciatore saranno necessari ulteriori accertamenti prima di definire con maggiore precisione il percorso di rientro in campo. “Il calciatore verrà sottoposto tra quindici giorni a nuovi controlli radiografici, al termine dei quali saranno stabiliti i tempi di recupero”, ha comunicato la Reggina.

Il prossimo controllo radiografico rappresenterà quindi un passaggio fondamentale per stabilire la durata dello stop e programmare il ritorno all’attività agonistica. Al momento, il club non ha indicato una data precisa per il rientro del giocatore, rimandando ogni valutazione all’esito degli esami che verranno effettuati tra quindici giorni. L’infortunio di Palmieri arriva in una fase iniziale della stagione 2026/2027, con la Reggina impegnata nella preparazione del campionato di Serie D. Il recupero del calciatore sarà seguito con attenzione dallo staff tecnico e medico amaranto.