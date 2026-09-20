Reggina, Marchionni: “quando una gara è a rischio ci si può innervosire, però noi…”

“Siamo contenti. Quando una gara è a rischio, non si sa se si gioca, ci si può innervosire, invece la squadra è andata a prendersi ciò che voleva, nonostante un campo impraticabile. I ragazzi hanno capito la mentalità che doveva avere. Non c’è nulla di facile, forse lo può diventare dopo certe prestazioni, ma loro volevano metterci in difficoltà. Vedo i giocatori convinti di ciò che vogliono fare, anche per la terza partita in sette giorni”. Così mister Marchionni a Radio Febea al termine del match vinto dalla Reggina a Lamezia per 0-3.

“Le scelte iniziali? Ho cercato di dosare le energie, la terza gara è sempre la più difficile. Ho la fortuna di poter cambiare. L’unica squadra che non ha subito gol dalla Serie A alla D? E’ una statistica importante, ma che per me conta poco, l’importante è vincere a maggio. Abbiamo una squadra forte, Presidente e direttore hanno creato un gruppo di uomini veri, con gente che ha già vinto e sa già le difficoltà”.