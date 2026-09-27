Reggina, Marchionni: “complimenti all’Igea Virtus, ma ai miei ragazzi ho detto una cosa. Lotito? Era felicissimo”

“E’ doveroso fare i complimenti a loro, agli avversari, ma io all’intervallo ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché loro stavano palleggiando bene ma non hanno mai tirato in porta. Bastava migliorare la fase di possesso, lanciavamo e basta. Così nel secondo tempo si è vista un’altra Reggina, anche se loro a livello fisico non ci sono stati dietro. Li abbiamo fatti correre. L’unica cosa sbagliata nel primo tempo era mettere il pallone alle loro spalle, perché la loro difesa saliva molto. L’assenza di Domenico Girasole? Ha avuto un piccolo problema in settimana e non volevamo forzare”. Così mister Marco Marchionni al termine di Reggina-Igea Virtus, match vinto per 2-0 dagli amaranto. “Cosa mi ha detto Lotito? Era felicissimo, ha fatto i complimenti alla squadra, la vede forte, caratterialmente con una impronta importante. Quando una proprietà riconosce questo si deve essere soltanto soddisfatti” ha aggiunto.

In sala stampa si è presentato anche Giuliano Alma, autore del gol del 2-0. “Partire dalla panchina non piace a nessuno, siamo tanti. Non esiste il broncio per chi non gioca, è un broncio positivo che si trasforma in rabbia. Sulla partita, siamo stati bravi a tenere botta a loro e poi a sferrare il colpo decisivo quando sono calati. Dedico il gol alla mia famiglia e alla mia ragazza”.

In sala stampa anche Alberto Acquadro: “i tanti fuorigioco ci hanno messo in difficoltà, ma volevo vedere se c’erano tutti. Ci hanno aggredito bene, noi potevamo sfruttare meglio alcune occasioni. Loro non hanno fatto un tiro in porta, ma sapevamo che prima o poi l’avremmo sbloccata”.