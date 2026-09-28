Reggina, Lotito nomina Romairone Direttore Generale nel corso dell’intervista a StrettoWeb: “lo conosco da tempo, ha competenze e conoscenze specifiche”

Nel corso dell‘intervista di ieri pomeriggio ai microfoni di StrettoWeb, il proprietario della Reggina Claudio Lotito ha svelato un dettaglio sull’organigramma della società non ancora noto. Il Direttore Sportivo, Giancarlo Romairone, è anche Direttore Generale del club amaranto: una rivelazione importante, per una società che ha sempre pensato alla sostanza e non alla forma di organigramma patinati buoni solo alle formalità. Che Romairone fosse più di un semplice DS in questa Reggina era chiaro e lo avevamo già scritto su StrettoWeb nelle scorse settimane, adesso il riconoscimento delle funzioni di DG da parte del patron Lotito certifica una realtà dei fatti che da ulteriori garanzie alla tifoseria reggina, consapevole di avere la società di una persona molto seria, professionale e competente quale è appunto Romairone.

“Io in 20 giorni – ha detto Lotito rispondendo alle nostre domande – ho allestito questa squadra. Innanzitutto ho dovuto scegliere prima il direttore e ho scelto Giancarlo Romairone, che io conoscevo già da diverso tempo ed era un mio collaboratore, e quindi ho fatto una scelta oculata perchè è un direttore sportivo che assolve anche le funzioni di direttore generale, è una persona che sa interfacciarsi con le istituzioni e ha una competenza e conoscenza specifica dei vari campionati e soprattutto dei giocatori. E un allenatore che è stato scelto da me e dal direttore, dopo averne visionati diversi, perchè ho voluto un allenatore che incarnasse quei valori di determinazione, di voglia di riuscire ad ottenere i risultati, di essere un combattente e non reduce, il nostro motto è essere sempre combattenti e mai reduci, per non essere reduci significa che fino alla fine devi combattere e devi credere in quello che fai e devi avere la forza di affermarlo. Su questo c’è la similitudine con il sindaco Cannizzaro che è una persona che quando prende un impegno lo mantiene“. L’intervista completa sul Canale YouTube di StrettoWeb: