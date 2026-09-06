Reggina-Licata, Marchionni: “avevo visto bene i ragazzi in settimana, sono contento”. E svela come stanno Guida e Abonckelet

“Avevo visto bene i ragazzi in settimana, carichi, sereni, consapevoli di quanto fatto in Coppa. Sono contento, sono anche arrivati ragazzi forti, mi hanno dato alternative, ma noi siamo questi, vogliamo essere aggressivi fin dall’inizio. Toscano? Le qualità le sta facendo vedere lui. Domenica scorsa gli avevo detto che doveva essere una base, ma lui si applica. E’ determinante in fase offensiva, si vede forse più di Fazio, ma vi assicuro che anche lui ha fatto benissimo. Se anche dopo 12 gol in due gare questa squadra deve migliorare? Certo, la Reggina deve migliorare, in alcune situazione. Sull’1 e 2-0 non dico che eravamo leziosi, però abbiamo sbagliato qualcosa. Dobbiamo sempre fare il massimo”. Così mister Marchionni in sala stampa al termine di Reggina-Licata, terminata 5-0.

“Guida e Abonckelet sembra non abbiano nulla di grave, però aspettiamo il responso medico. Sono contento che i tifosi abbiano apprezzato. Le qualità di Acquadro si conoscono, Reis lo vedo bene, per me conta il campo, è un attaccante completo. Ha sue caratteristiche, può attaccare la profondità, è forte fisicamente” ha aggiunto.

Le parole di Rotulo e Rossetti

Dopo il mister si è presentato in sala stampa anche Rotulo: “il mister mi chiede entrambe le fasi, ance se sono un giocatore offensivo. Faccio ben volentieri anche l’altra fase. Oggi abbiamo centrato il nostro obiettivo, che è quello di vincere. Abbiamo un centrocampo fortissimo e io cerco di imparare un po’ da tutti. Perché ho scelto Reggio? Quando ti chiama la Reggina non c’è da pensare, ha fatto la Serie A. Abbiamo lavorato bene in ritiro, con sacrificio, e penso che raccoglieremo i frutti. Ma oggi è già passato, pensiamo a domani” ha dichiarato.

In sala stampa anche il neo arrivato Rossetti, che ha subito fatto gol: “conoscevo già Marchionni, mi sono trovato sempre bene, non molla mai, ha una mentalità vincente. Mi ritrovo in questa mentalità, è uno che non dà nulla per scontato, e poi vestiamo una maglia amaranto. Sono appena arrivato, ho visto subito una qualità importante di tutti, ho la fortuna di condividere lo spogliatoio con giocatori forti. E’ importante che ci sia la concorrenza, tiene alto il livello in settimana.”.

“Perché sono sceso in Serie D? Ragiono molto su quello che sento dallo stomaco, se penso che il progetto sia giusto non guardo la categoria. L’ho fatto due anni fa a Ravenna e l’ho rifatto quest’anno, vedo solo aspetti positivi. Arrivo in una squadra storica, con una proprietà importante e con un mister che mi piace tanto. Le mie caratteristiche? Mi reputo un giocatore più di quantità, di intensità, è normale che devo trovare un po’ di minutaggio, poi un po’ di qualità c’è dai. Ho fatto più ruoli in carriera, inizialmente facevo la mezz’ala, a due, a Ravenna ho fatto il play”.