Reggina-Licata 5-0, le pagelle: Reis, dov’eri nascosto finora?

La Reggina batte il Licata per 5-0 e bagna l’esordio in campionato nel migliore dei modi. Squadra dominante sin da subito e che dimostra di non c’entrare niente con questa categoria. Reis, Rotulo, Abonckelet, Alma e il neo arrivato Rossetti i marcatori della sfida del Granillo, che alla prima si presenta con 5.200 tifosi. Di seguito le pagelle della sfida da parte di StrettoWeb.

Lagonigro 6 – Qualche conclusione da parte del Licata c’è, ma nessuna verso la porta. Senza quell’errore con la palla al piede a metà primo tempo, sarebbe stato da s.v. E, senza presunzione, è la sensazione che possa accadere spesso quest’anno.

Fazio 6.5 – Gestisce la sua zona di competenza senza affanni.

Lancini 7 – Mette una linea: da lì non si passa. Anticipa, legge il gioco, verticalizza, guida. Manca solo che faccia il caffè. “Edo l’aggiustatutto”.

Girasole R. 6.5 – Una gara ordinata e senza sbavature, anche perché c’è veramente poco da sbagliare.

Baggi 6.5 – Meno “appariscente” di Toscano, ma non sbaglia nulla.

Acquadro 7.5 – Ora accelera, ora rallenta, si fa sempre vedere, fa rifiatare i compagni e prende le redini del palleggio. Un professore… in aspettativa. E’ tempo di chiamate a scuola, ma lui ha preferito altro.

Abonckelet 7.5 – Prestazione fotocopia di domenica scorsa: è praticamente ovunque, e segna pure. Tra l’altro, dopo una botta nel primo tempo, gioca metà gara acciaccato.

Rotulo 7.5 – Un misto tra Roberto Bolle e Giorgio Armani, con la palla al piede è di una eleganza ammaliante. Anche oggi timbra il cartellino.

Toscano 8- – Domina la fascia di competenza come se fosse un Di Marco qualunque. La ara letteralmente e continuamente senza mai fermarsi. Poi, quando arriva davanti, si scatena, si incunea, e serve due assist perfetti.

Guida s.v. – Aveva iniziato ad alzare i giri del motore, ma una botta lo ferma in anticipo.

Reis 8 – Rincorre tutto, qualsiasi cosa: il difensore avversario, il portiere, pure il compagno, rincorre anche sua mamma. Acchiapparello? No, calcio. Ed è anche efficace. E devastante. Segna, fa assist, parte in velocità, torna indietro. Uno tsunami. Ma finora dov’era?

dal 30′ Alma – Entra quasi a freddo dopo il problema a Guida e timbra anche lui il cartellino, con la rete del 4-0

dal 60′ Magrassi – Spesso lanciato in profondità, ci prova, ma deve ancora entrare bene nei meccanismi.

dal 60′ Laaribi – Si piazza mediano e gestisce il centrocampo, anche se il risultato è già ampiamente acquisito.

dal 68′ Rossetti – E’ arrivato solo qualche giorno fa, era entrato solo da qualche minuto, eppure gli basta poco per far capire che – anche lui – che con questa categoria non c’entra niente.

dall’80” Girasole D. s.v.