Cinquina alla prima in campionato. L’esordio della Reggina in campionato non poteva essere migliore di questo. Un pomeriggio a senso unico, davanti agli oltre 5 mila del Granillo: contro il Licata finisce 5-0, al culmine di una partita senza storia sin dall’inizio. La sblocca Reis, raddoppia Rotulo; nella ripresa chiudono i conti Abonckelet, Alma e Rossetti. Nella fotogallery a corredo tutte le immagini di StrettoWeb, a cura del nostro Salvatore Dato.
Reggina-Licata 5-0, la FOTOGALLERY del match: spettacolo al Granillo
La sblocca Reis, raddoppia Rotulo; nella ripresa chiudono i conti Abonckelet, Alma e Rossetti: la fotogallery
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