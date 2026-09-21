Reggina-Igea Virtus, le info sulla prevendita: entusiasmo amaranto, atteso il grande pubblico per il big match

La Reggina sfida l'Igea Virtus nel prossimo turno di campionato, tutte le info sulla prevendita. Per il big match contro la seconda in classifica è atteso il grande pubblico al Granillo

Reggina-Avola
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Cresce l’entusiasmo in casa Reggina dopo un avvio… scontato. Almeno per chi ci legge. Lo avevamo detto in tempi non sospetti: questa è una vera corazzata, non come quelle degli anni passati, fatte di “lussi per la categoria” che si sono riscoperti poi vere e proprie patacche. I numeri delle prime 4 partite parlano chiaro: 4 vittorie, 12 punti, 13 gol fatti, 0 subiti. Primo posto solitario, miglior attacco, miglior difesa.

Domenica al Granillo arriva la Nuova Igea Virtus, seconda forza del campionato, 13 gol come gli amaranto, 2 punti in meno a causa del pari contro la Vigor Lamezia, squadra asfaltata dalla Reggina la scorsa domenica. Una partita per la quale si prevede il grande pubblico. L’entusiasmo cresce gara dopo gara e quella di domenica al Granillo può già fare da spartiacque. Nelle due gare interne giocate si sono superati ampiamente i 5000 spettatori fra 3200 abbonati e circa 2000 paganti. Numeri che, per Reggina-Nuova Igea Virtus, sono destinati a crescere.

Le info sulla prevendita

AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 16.30 di oggi, lunedì 21 settembre, sarà attiva la prevendita riguardante l’acquisto dei tagliandi d’ingresso per assistere alla gara Reggina-Nuova Igea Virtus, in programma domenica 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la quinta giornata di andata del girone I di serie D. L’acquisto sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio.

I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo.

Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it”.

Modalità di acquisto

Presso lo Store Ufficiale del club, con sede in via Corso Garibaldi 505.

Orari Store Ufficiale:

  • Da lunedì 21 settembre fino a sabato 26 settembre: mattina dalle 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.
  • Domenica 27 settembre: dalle 10:00 alle 13:00.

Online sul portale Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Riguardo questi ultimi, segnaliamo BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 260/b (da lunedì al sabato orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00)“.

Prezzo prevendita Reggina-Igea Virtus

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