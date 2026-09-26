Reggina-Igea Virtus, i convocati di Marchionni: c’è un recupero importante

Diramata la lista dei convocati della Reggina in vista della sfida contro l'Igea Virtus: mister Marchionni recupera Guida

Reggina-Avola formazione
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Sono 25 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Reggina-Nuova Igea Virtus, gara valida per la quinta giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 27 settembre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, con calcio d’inizio alle ore 15:00. Come anticipato dal tecnico nella conferenza stampa odierna, si rivede Guida, fermo dalla prima giornata. Niente da fare per Reis.

Di seguito l’elenco dei convocati:

  • Lagonigro
  • Madia
  • Baldan
  • De Mori
  • Fazio
  • Girasole D.
  • Girasole R.
  • Lancini
  • Runza
  • Verduci
  • Aboncklet
  • Acquadro
  • Baggi
  • Franchini
  • Laaribi
  • Macrì
  • Porcino
  • Rossetti
  • Rotulo
  • Specker
  • Toscano
  • Alma
  • Guida
  • Jallow
  • Magrassi
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