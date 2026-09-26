Reggina-Igea Virtus, i convocati di Marchionni: c’è un recupero importante

Sono 25 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Reggina-Nuova Igea Virtus, gara valida per la quinta giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 27 settembre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, con calcio d’inizio alle ore 15:00. Come anticipato dal tecnico nella conferenza stampa odierna, si rivede Guida, fermo dalla prima giornata. Niente da fare per Reis.
Di seguito l’elenco dei convocati:
- Lagonigro
- Madia
- Baldan
- De Mori
- Fazio
- Girasole D.
- Girasole R.
- Lancini
- Runza
- Verduci
- Aboncklet
- Acquadro
- Baggi
- Franchini
- Laaribi
- Macrì
- Porcino
- Rossetti
- Rotulo
- Specker
- Toscano
- Alma
- Guida
- Jallow
- Magrassi