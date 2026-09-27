Reggina-Igea Virtus, Ferraro: “il pari era più giusto, ho dubbi sul gol annullato a noi per fuorigioco”

“Per me è un primo tempo perfetto, straordinario, contro una Reggina che non scopriamo oggi. Una partita del genere non è da tutti, qui. Nella seconda parte siamo venuti un po’ meno a livello fisico, loro hanno una squadra strutturata e più ampia. Dovevamo essere più cinici in alcune situazioni. Ho dubbi sul gol annullato a noi per fuorigioco, la partita poteva cambiare, ma ne usciamo da qui orgogliosi. Per me oggi il pari sarebbe stato il risultato più giusto, la sconfitta forse è ingiusta”. Così Emanuele Ferraro, allenatore dell’Igea Virtus, al termine del match perso dai suoi al Granillo contro la Reggina.