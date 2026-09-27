Reggina-Igea Virtus 2-0, le pagelle di StrettoWeb: Marchionni la vince dalla panchina

La Reggina vince ancora. Cinque su cinque e tre su tre al Granillo, dove capitombola anche l’Igea Virtus. Finisce 2-0 per via delle reti di Toscano e Alma nell’ultima parte di gara. Amaranto sempre più soli al primo posto. Queste le pagelle di StrettoWeb.

Lagonigro 6 – Inoperoso se non per qualche uscita e qualche parata semplice. Davanti ha un fortino.

Baldan 7 – Solita prestazione impeccabile e attenta.

Lancini 7 – Se dopo cinque partite la difesa non ha subito gol, gran parte dei meriti sono suoi, per come guida la difesa. Personalità ed esperienza da categoria superiore.

Fazio 7 – In realtà avrebbe 18 anni. Qualcuno lo ha notato?

Baggi 7 – Tra i migliori in campo: moto perpetuo su tutta la fascia, copre anche aree lasciate libere dai compagni. E’ ovunque. Lo hanno visto anche al Catasto… ah no, quello era un altro…

Acquadro 6.5 – Gara non semplice, imbrigliato dalla gabbia ospite. Ne esce comunque con personalità.

Abonckelet 6 – Anche per lui partita complicata, con una Igea aggressiva. Prova a tenere, poi è molto stanco ed esce.

Rotulo 7 – Nella ripresa, prima dei due cambi decisivi, suona la carica con due belle conclusioni.

Toscano 7 – Ancora lui, ancora decisivo, ancora importante. Inizia e finisce l’azione dell’1-0, poi sotto la Sud con la sua solita maschera. Non è più una sorpresa.

Jallow 5.5 – La sua velocità poteva essere arma letale in profondità, vista l’alta difesa ospite, ma non riesce a incidere a dovere.

Magrassi 6.5 – Primo tempo molto difficile, a fare a sportellate. Gioca sul filo, ma le segnalazioni sono continue. Nella ripresa molto meglio, è suo il colpo di testa che – dopo aver colpito la traversa – serve indirettamente Toscano per il vantaggio.

dal 65′ Alma 7.5 – Entra e la cambia. Bella palla per Magrassi nell’1-0 di Toscano e poi collo piede perfetto per il suo 2-0.

dal 71′ Rossetti 7 – Anche lui la cambia, letteralmente. Si mette lì, sul centro-sinistra (no, le elezioni suppletive non c’entrano), e comincia a dar fastidio, dialogando benissimo con Toscano. In una di queste occasioni arriva l’1-0. Ancora fondamentale.

dall’88’ Laaribi s.v.

All. Marchionni 7 – Per la prima volta non la sblocca nel primo tempo, imbrigliato dalla linea altissima dei siciliani. Ma lui non demorde: si arrabbia per i tanti off-side fischiati e poi inserisce Rossetti e Alma. Così la cambia e fa cinque su cinque. Perfetto!