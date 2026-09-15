Reggina-Avola, i convocati amaranto: Marchionni chiama a raccolta quasi tutti

Tutti convocati, o quasi. In vista di Reggina-Avola, in programma domani alle 18.30 allo stadio Granillo, mister Marco Marchionni ha scelto di chiamare all’appello ben 27 calciatori, mantenendo alta l’attenzione dell’intero gruppo in vista di una gara importante e di un calendario particolarmente intenso. È chiaro che, considerando il numero elevato di convocati, qualcuno sarà destinato ad accomodarsi in tribuna. La scelta del tecnico amaranto, però, è significativa: tutti devono sentirsi coinvolti e pronti a dare il proprio contributo, soprattutto in una settimana caratterizzata da tre partite in sette giorni.

Tra le novità più importanti c’è la presenza di Marco Baldan, finalmente convocabile dopo il completamento del tesseramento. Il difensore, arrivato nei giorni scorsi e già pronto fisicamente, ha terminato il periodo di attesa previsto dal regolamento dopo l’ultima esperienza tra i professionisti ed è ora pienamente a disposizione dello staff tecnico. Ci sono poi Guida e Reis, entrambi reduci da qualche dubbio legato alle condizioni fisiche, così come Franchini e Pellicanò, che erano da valutare. L’unico assente della lista è Palmieri, fermato dal grave infortunio subito in Coppa.

Le scelte di formazione: dubbi in ogni reparto

Ora toccherà a Marchionni decidere chi inserire nella lista definitiva dei convocati per la gara e chi invece seguirà la partita dalla tribuna. Le valutazioni saranno legate anche alla gestione delle energie, visto il tour de force che attende la Reggina. In attacco resta da monitorare la situazione di Reis, così come quella di Guida, non ancora al meglio della condizione. Una sua eventuale esclusione dall’undici titolare potrebbe aprire una possibilità dal primo minuto per almeno uno tra Magrassi e Jallow, entrambi pronti a sfruttare l’occasione, con Alma possibile confermato al posto di Guida.

A centrocampo scalpita invece Rossetti, mentre resta uno dei principali interrogativi l’inserimento di Baldan: il nuovo difensore amaranto potrebbe già partire titolare, ma resta da capire chi eventualmente gli lascerebbe spazio nell’assetto scelto da Marchionni. La sensazione è che il tecnico voglia prendersi tutto il tempo necessario prima di sciogliere gli ultimi dubbi, consapevole dell’importanza di una gara che può permettere alla Reggina di continuare il proprio percorso in vetta alla classifica.

I convocati della Reggina per la sfida contro l’Avola

Questi i convocati:

Portieri:

1 Lagonigro

12 Madia

Difensori:

4 Baldan

16 De Mori

3 Fazio

5 Girasole R.

68 Girasole D.

79 Lancini

15 Verduci

31 Runza

Centrocampisti:

18 Abonckelet

8 Acquadro

7 Baggi

88 Franchini

24 Laaribi

38 Rossetti

23 Rotulo

44 Specker

97 Toscano

Attaccanti: