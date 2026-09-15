Reggina, ora Baldan può giocare. Ma per Marchionni è una bella gatta da pelare: chi far fuori in una difesa così? Le ipotesi

Marco Baldan è finalmente disponibile. Il difensore arrivato alla Reggina tra agosto e settembre può ora essere utilizzato da mister Marco Marchionni, dopo aver completato l’iter necessario per il tesseramento e per il ritorno in campo nel campionato dilettantistico. In realtà il centrale era già da tempo abile dal punto di vista fisico, come dimostrato dal precampionato svolto e dall’esordio stagionale con la Scafatese. Quello che mancava era però il via libera normativo per poter disputare gare ufficiali con la maglia amaranto.

Il motivo dello stop era legato al regolamento: un calciatore che scende in campo in una competizione professionistica deve attendere 30 giorni prima di poter essere tesserato e impiegato in una squadra appartenente al campionato dilettantistico. Baldan aveva infatti disputato una gara di Coppa Italia prima del trasferimento alla Reggina e, per questo motivo, ha dovuto rispettare il periodo di attesa previsto dalle norme. Ora il termine è scaduto e il difensore è ufficialmente a disposizione dello staff tecnico amaranto. A comunicare il completamento dell’operazione è stata la stessa società dello Stretto: “AS Reggina 1914 comunica il tesseramento del calciatore Marco Baldan, il quale è già a disposizione di mister Marchionni e del suo staff. Il difensore ha scelto la maglia numero 4”.

Un rinforzo di esperienza per una difesa già protagonista

L’arrivo di Baldan rappresenta un innesto di grande valore per la retroguardia amaranto. L’esperto difensore, considerato uno dei colpi più importanti della campagna acquisti voluta dalla proprietà di Claudio Lotito, aggiunge esperienza e affidabilità a un reparto che nelle prime giornate ha già mostrato grande solidità. La Reggina, infatti, ha iniziato il campionato con una difesa praticamente impenetrabile, nonostante la giovane età del reparto. Nelle prime tre partite il reparto arretrato è stato composto per tre quarti da giovani: oltre all’esperto Lancini, hanno trovato spazio il 2006 Lagonigro, il 2006 Rosario Girasole e il 2008 Fazio.

L’inserimento di Baldan apre ora un nuovo scenario per mister Marchionni, chiamato a scegliere la migliore soluzione tattica per il prossimo impegno. La concorrenza aumenta e non sarà semplice modificare un assetto che finora ha dato risposte importanti. In particolare, dopo la prestazione offerta nell’ultima gara, diventa difficile immaginare l’esclusione di Rosario Girasole, autore di una prova convincente e ormai pienamente inserito nei meccanismi della squadra. Un’eventuale uscita di Fazio, invece, comporterebbe la necessità di schierare un altro under, considerando gli obblighi regolamentari della Serie D. Tra le ipotesi potrebbe esserci anche l’impiego del 2007 Madia in porta al posto di Lagonigro, ma al momento ogni soluzione resta aperta.

Marchionni valuta ogni dettaglio: nessun posto garantito

Il tecnico amaranto, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha spiegato di essere impegnato nelle valutazioni su ogni dettaglio, senza però anticipare le scelte sugli uomini che scenderanno in campo domani. La linea di Marchionni è chiara: non conta il nome del giocatore, ma chi dimostra di meritare spazio durante la settimana. Un principio che rende ancora più interessante la gestione del nuovo arrivato Baldan, chiamato a conquistarsi il posto in una squadra che ha già trovato i propri equilibri. Con il difensore numero 4 finalmente a disposizione, la Reggina guadagna dunque una nuova arma e aumenta le alternative in un reparto che rappresenta una delle certezze di questo avvio di stagione.