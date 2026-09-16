Reggina-Avola 4-0, la FOTOGALLERY di StrettoWeb: poker amaranto al Granillo

Vince, vince e vince ancora. Tre su tre, che sono quattro considerando la Coppa. Con le tre al Granillo di questa stagione, sono già ben 16 le reti della Reggina tra le mura di casa. Contro il PraiaTortora 7 gol, contro il Licata 5 e questa sera – contro l’Avola – ben 4. E’ un altro spettacolo amaranto, 4-0, per via delle reti di Rotulo, Magrassi, Domenico Girasole e Jallow. Con questo successo, gli amaranto restano da soli in vetta a punteggio pieno con 9 reti. A corredo dell’articolo, la fotogallery di StrettoWeb, con tutte le immagini a cura del nostro Salvatore Dato.