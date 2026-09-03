Pioggia di milioni per l’Aeroporto di Reggio Calabria, Marcianò: “investimento strategico grazie a Occhiuto e Cannizzaro”

Lo stanziamento di 64 milioni di euro per l’Aeroporto di Reggio Calabria continua a suscitare reazioni positive nel mondo politico e istituzionale. Tra queste anche quella di Michele Marcianò, Noi Moderati, che ha espresso grande soddisfazione per le risorse destinate al rilancio dello scalo reggino, definendole un investimento strategico per la città e per l’intero territorio dello Stretto. Marcianò ha sottolineato il valore del percorso portato avanti dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dall’onorevole Francesco Cannizzaro, evidenziando il ruolo avuto dalle istituzioni nel raggiungimento di un risultato considerato fondamentale per il futuro dell’infrastruttura aeroportuale.

“Accolgo con grande soddisfazione lo stanziamento di 64 milioni di euro destinato all’Aeroporto di Reggio Calabria. Ritengo che si tratti di un investimento strategico per il futuro della nostra città e dell’intero territorio dello Stretto”. Il consigliere di Noi Moderati ha poi voluto riconoscere il lavoro svolto dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, sottolineando l’importanza della capacità di rappresentare le esigenze del territorio nei luoghi decisionali. “Voglio riconoscere pubblicamente il lavoro svolto dal sindaco Francesco Cannizzaro, che ancora una volta ha dimostrato di saper rappresentare le esigenze di Reggio Calabria nelle sedi istituzionali che contano. Quando arrivano risorse così importanti, credo sia doveroso riconoscere il merito a chi si è impegnato per ottenerle”.

Il rilancio dell’aeroporto come occasione di crescita

Secondo Marcianò, gli investimenti annunciati rappresentano una svolta dopo anni di discussioni sulla necessità di potenziare lo scalo. Le risorse dovranno ora tradursi in opere concrete, servizi più efficienti e nuove opportunità di collegamento per cittadini e imprese. “Per troppo tempo abbiamo discusso della necessità di rilanciare il nostro aeroporto. Oggi abbiamo davanti una prospettiva concreta. I 64 milioni rappresentano un’occasione che non possiamo sprecare: dobbiamo trasformare queste risorse in infrastrutture moderne, servizi efficienti e soprattutto in un aumento dei collegamenti da e verso Reggio Calabria”.

Un aeroporto più competitivo, secondo il rappresentante di Noi Moderati, può diventare un elemento decisivo per lo sviluppo economico del territorio, favorendo turismo, investimenti e maggiore mobilità. “Sono convinto – prosegue Marcianò – che un aeroporto più forte significhi una città più competitiva. Significa maggiore capacità di attrarre turisti, sostenere le imprese, favorire gli investimenti e garantire ai nostri cittadini collegamenti più adeguati”.

“Un segnale politico importante per il territorio”

Nel suo intervento Marcianò ha evidenziato anche il valore politico dell’investimento, sottolineando come il risultato raggiunto rappresenti un esempio di collaborazione istituzionale finalizzata alla realizzazione di obiettivi concreti. “Per questo considero il risultato ottenuto da Cannizzaro e Occhiuto un segnale politico importante. In un momento in cui troppo spesso si alimentano soltanto polemiche e divisioni, credo sia giusto sottolineare quando la politica riesce a produrre risultati concreti per il territorio”.

Infine, Marcianò ha confermato il sostegno di Noi Moderati alle iniziative future dedicate al rilancio dell’Aeroporto di Reggio Calabria, ribadendo la necessità di puntare su infrastrutture adeguate alle potenzialità della città e dell’area dello Stretto. “Da parte mia e di Noi Moderati continuerò a sostenere con convinzione ogni iniziativa finalizzata al rilancio dell’Aeroporto di Reggio Calabria. Il nostro territorio merita infrastrutture all’altezza delle proprie potenzialità e oggi abbiamo un’opportunità concreta per costruire questo futuro”.