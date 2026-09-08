Palermo, migrante trovato morto nell’auto sul traghetto dalla Tunisia: donna arrestata

Svolta nelle indagini sul caso del migrante trovato morto dentro un’Audi A4 arrivata a Palermo a bordo di un traghetto partito dalla Tunisia. La proprietaria dell’automobile è stata fermata dalla Polizia con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e trasferita nel carcere Pagliarelli del capoluogo siciliano. La vicenda aveva destato grande attenzione dopo il ritrovamento del corpo del migrante all’interno del veicolo, dove si sarebbe nascosto nel tentativo di raggiungere l’Italia senza essere individuato durante la traversata.

Il ritrovamento del corpo all’interno dell’Audi arrivata dalla Tunisia

Il drammatico episodio è emerso dopo l’arrivo a Palermo del traghetto proveniente dalla Tunisia. All’interno di una Audi A4, imbarcata sul mezzo navale, è stato trovato il corpo senza vita di un migrante che aveva tentato di arrivare in Italia nascondendosi nella vettura. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi delle indagini, l’uomo avrebbe cercato di eludere i controlli e viaggiare nascosto all’interno dell’automobile durante la traversata nel Mediterraneo. Un tentativo che si è trasformato in tragedia. Il ritrovamento ha immediatamente fatto scattare gli accertamenti da parte delle autorità competenti, chiamate a ricostruire la dinamica dei fatti e a individuare eventuali responsabilità.

Fermata la proprietaria dell’Audi: l’accusa è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

La svolta investigativa è arrivata con il provvedimento nei confronti della proprietaria dell’Audi A4. La donna è stata arrestata dalla Polizia e condotta presso il carcere Pagliarelli di Palermo, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti è stata ipotizzata l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un reato contestato dagli investigatori nell’ambito dell’inchiesta avviata dopo il ritrovamento del migrante morto. Gli inquirenti stanno ora approfondendo ogni elemento utile per chiarire il ruolo della donna nella vicenda e stabilire le modalità con cui il migrante sarebbe riuscito a salire a bordo del traghetto nascosto all’interno della vettura.