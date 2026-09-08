Tragedia sul traghetto Tunisi-Palermo: migrante trovato morto nascosto in un’auto

Tragedia durante la traversata nel Mediterraneo. Un cittadino tunisino è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto all’interno di un’automobile imbarcata su un traghetto partito da Tunisi e diretto a Palermo. Il giovane, che al momento del ritrovamento era privo di documenti, sarebbe rimasto nascosto all’interno della vettura per tutta la durata del viaggio, ma non è riuscito ad arrivare vivo a destinazione. La vicenda è ora al centro delle indagini delle autorità competenti per ricostruire con precisione le circostanze della morte e chiarire ogni aspetto della dinamica.

Il ritrovamento al porto di Palermo dopo l’arrivo della nave

A scoprire il corpo del giovane è stata la proprietaria dell’automobile, anche lei di nazionalità tunisina. La donna, una volta accortasi della presenza del migrante deceduto all’interno del mezzo, ha dato l’allarme. Il personale del traghetto ha immediatamente contattato la Polizia marittima, che ha atteso l’arrivo della nave nel porto di Palermo per effettuare gli accertamenti necessari. Nel frattempo, presso lo scalo portuale è arrivato anche il medico legale, che ha eseguito una prima ispezione sul corpo del giovane per raccogliere i primi elementi utili alle indagini.

La Procura indaga sulla morte del migrante

La Procura della Repubblica di Palermo ha avviato gli accertamenti sul caso e ha disposto l’esecuzione dell’autopsia, che dovrà stabilire le cause del decesso e fornire ulteriori informazioni sulla dinamica della tragedia. Gli investigatori dovranno chiarire quanto tempo il giovane sia rimasto nascosto nell’automobile e se la morte sia stata provocata dalle condizioni estreme affrontate durante la traversata, come la mancanza di aria, il caldo o altri fattori legati al nascondiglio scelto per tentare di raggiungere l’Italia.

Al vaglio la posizione della proprietaria dell’auto

Nell’ambito dell’inchiesta è finita sotto attenzione anche la posizione della proprietaria della vettura, la cui eventuale responsabilità dovrà essere valutata dagli inquirenti. Al momento, gli accertamenti sono ancora in corso e la Procura sta ricostruendo tutti i passaggi della vicenda, dal momento dell’imbarco del veicolo sul traghetto fino alla scoperta del corpo una volta arrivati a Palermo. Le indagini della Polizia marittima e della Procura di Palermo proseguiranno per fare piena luce sulla tragedia e accertare ogni eventuale responsabilità.