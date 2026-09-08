Palermo, Inzaghi da record: 5 su 5 tra campionato e Coppa Italia, non era mai successo. Perché questa volta la città può sognare

Il Palermo ha vinto ancora, rifilando un tris alla Sampdoria nella serata di ieri. Si tratta della terza vittoria nelle prime tre di campionato e della quinta vittoria su cinque tra Serie B e Coppa Italia. Filippo Inzaghi non aveva mai iniziato una stagione con cinque vittorie nelle prime cinque partite ufficiali. Il dato racconta già la dimensione dell’impresa del nuovo Palermo, capace di vincere tutte le gare disputate finora considerando Coppa Italia e campionato: un percorso perfetto che certifica la fame del tecnico rosanero e la sua capacità di trasmettere immediatamente mentalità e convinzione alle sue squadre. In campionato, invece, ha fatto tre su tre, ma non è la prima volta: era già successo ai tempi del Brescia. Ma il cinque su cinque complessivo rappresenta qualcosa di diverso, un primato personale che racconta ancora una volta una caratteristica ormai riconoscibile della sua carriera da allenatore: partire forte, dare un’identità immediata alle sue squadre e trasformare l’entusiasmo in risultati.

Filippo Inzaghi è sempre stato un uomo di calcio guidato dall’ossessione della vittoria. Da attaccante viveva per il gol, per il momento decisivo, per arrivare prima degli altri. Oggi, da allenatore, quella stessa fame si è trasformata in mentalità, lavoro quotidiano e capacità di trascinare i gruppi. Il Palermo lo ha scelto proprio per questo: per la sua capacità di costruire squadre con un’anima, con una forte identità e con la convinzione di poter raggiungere obiettivi importanti. E il suo impatto sulla squadra rosanero è stato immediato. Dal primo giorno Inzaghi ha trasmesso una cultura vincente, fatta di intensità e attenzione ai dettagli. Il risultato è una squadra che non si limita a vincere, ma che sembra avere già dentro quella convinzione necessaria per affrontare un campionato lungo e complicato come la Serie B.

Dal Barbera arriva il messaggio più forte: 33 mila tifosi e un’atmosfera da Serie A

Accanto ai numeri del campo c’è un altro elemento che rende speciale questo avvio: il contesto. Il Palermo non sta soltanto vincendo partite, sta riaccendendo una città intera. Il Renzo Barbera ha risposto presente con numeri da categoria superiore, con oltre 33 mila spettatori per la sfida contro la Sampdoria e un entusiasmo che ricorda le grandi notti della Serie A. Una cornice che pochi club di Serie B possono vantare. Una piazza enorme, una storia importante e un pubblico che non ha mai smesso di sognare il ritorno nel calcio che conta. Questa volta, però, il sogno sembra avere basi concrete. Perché dietro all’entusiasmo non c’è soltanto la passione dei tifosi, ma un progetto costruito con criterio: un allenatore confermato, una rosa rinforzata e un gruppo che sembra avere trovato subito il giusto equilibrio.

Negli ultimi anni il Palermo ha spesso vissuto grandi aspettative, ma senza riuscire a trasformarle in una vera corsa verso la promozione. Oggi la situazione sembra diversa. La società ha scelto la continuità affidandosi ancora a Inzaghi, ha costruito una rosa competitiva e ha messo il tecnico nelle condizioni migliori per lavorare. Il risultato è una squadra che ha iniziato il campionato con il piede sull’acceleratore. E mentre le altre grandi candidate alla promozione non hanno ancora mostrato completamente il proprio potenziale dopo tre giornate, il Palermo ha già mandato un messaggio chiaro al campionato: per la Serie A bisognerà fare i conti anche con i rosanero.

È presto per parlare di verdetti, perché la Serie B è un torneo lungo e pieno di difficoltà, ma il modo in cui il Palermo ha approcciato la stagione non può essere ignorato. La squadra non sembra soltanto forte: sembra convinta di esserlo.

Da Benevento a Brescia, da Reggina a Pisa: Inzaghi e le partenze lanciate

Il percorso di Inzaghi in Serie B racconta una costante: quando trova l’ambiente giusto, riesce spesso a creare immediatamente entusiasmo e risultati. A Benevento ha dominato il campionato conquistando la promozione in Serie A con una squadra entrata nella storia della categoria. A Brescia ha avuto un impatto fortissimo, centrando anche un avvio di campionato con tre vittorie nelle prime tre giornate. Successivamente, con la Reggina, ha riportato entusiasmo in una piazza affamata di calcio importante, mentre a Pisa ha costruito una cavalcata culminata con il ritorno in Serie A. Esperienze diverse, città diverse, ma un elemento comune: Inzaghi riesce spesso a trasferire alle sue squadre la sua stessa mentalità competitiva.

Il dato statistico è già nella storia personale di Filippo Inzaghi: mai prima d’ora aveva vinto tutte le prime cinque gare ufficiali di una stagione. Ma ciò che conta ancora di più è il significato che questo avvio ha assunto per Palermo. Una città intera è tornata a credere. Un pubblico da Serie A accompagna una squadra costruita per provarci davvero. Un allenatore affamato guida un gruppo che sembra avere già trovato la propria identità. Il campionato è appena iniziato, la strada è lunghissima e la Serie B nasconde sempre ostacoli. Ma Inzaghi è partito alla sua maniera: forte, deciso, senza paura. Proprio come quando, da calciatore, vedeva la porta e pensava soltanto a una cosa: vincere.