Occhiuto ospite a “Porta a Porta” questa notte: dal successo delle Suppletive al nuovo libro

“Ci vediamo stasera a Porta a Porta, con Bruno Vespa. Il coraggio di governare, idee liberali e la forza di realizzarle“. Con questo messaggio Roberto Occhiuto annuncia la sua presenza a “Porta a Porta”, questa notte, su Rai 1. Il presidente della Regione Calabria ha postato una foto che lo ritrae insieme a Bruno Vespa (ancora con il braccio fasciato dopo l’incidente) e il suo nuovo libro in mano, intitolato “Il coraggio di governare”.

Spazio non solo alla nuova pubblicazione ma anche, ovviamente, al successo di Forza Italia alle Elezioni Suppletive di Reggio Calabria. Nella stessa puntata sarà ospite anche il generale Vannacci.