Bruno Vespa a “5 minuti” con volto tumefatto e braccio fasciato: cos’è successo. E il retroscena su Meloni

Il volto segnato dalla caduta, il braccio fasciato e la scelta di non fermarsi. Bruno Vespa è andato regolarmente in onda negli studi Rai per le registrazioni di “Cinque Minuti” e “Porta a Porta”, nonostante i segni evidenti di un incidente che lo ha costretto a presentarsi davanti alle telecamere con una vistosa fasciatura. Il giornalista, storico conduttore del programma di approfondimento di Rai 1, ha spiegato personalmente quanto accaduto, raccontando di aver subito una caduta che gli ha provocato le conseguenze visibili mostrate durante la registrazione.

Bruno Vespa: “ho fatto una rovinosa caduta”

Davanti alle telecamere, Vespa ha chiarito il motivo del suo aspetto e della fasciatura al braccio. “Ho fatto una rovinosa caduta”, ha raccontato il giornalista, spiegando così la presenza dei lividi sul volto e del tutore che ha attirato l’attenzione del pubblico. Nonostante l’infortunio, Vespa ha scelto di rispettare gli impegni televisivi già programmati, partecipando alle registrazioni delle due trasmissioni di Rai 1. L’appuntamento prevedeva come ospite la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, protagonista dell’intervista in programma negli studi Rai.

Giorgia Meloni aveva proposto il rinvio dell’intervista

Prima dell’inizio della registrazione, la stessa Giorgia Meloni aveva valutato la possibilità di rimandare l’appuntamento, considerando le condizioni del giornalista dopo la caduta. Il premier ha spiegato: “avevo proposto il rinvio, non lo volevo costringere”. La registrazione, però, si è svolta ugualmente e Vespa ha deciso di condurre l’incontro senza modificare il programma previsto.