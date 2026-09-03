Nuovo vasto incendio a Taormina, il sindaco De Luca sul posto: “siete veramente bastardi e criminali”

Un nuovo incendio a Taormina ha riportato alta l’attenzione sull’emergenza che da giorni interessa il territorio. Le fiamme sono divampate in contrada Ziretto, facendo scattare nuovamente l’allarme e richiamando sul posto le forze impegnate nelle operazioni di controllo e contenimento del rogo. A dare notizia del nuovo fronte di fuoco è stato il sindaco di Taormina Cateno De Luca, che ha annunciato di essersi diretto immediatamente nella zona interessata dall’incendio per seguire da vicino l’evoluzione della situazione. Il primo cittadino ha affidato ai social un messaggio dai toni durissimi rivolto ai responsabili degli incendi: “Siete veramente bastardi e criminali”.

Incendio a Taormina, nuovo fronte di fuoco in contrada Ziretto

Il rogo divampato in contrada Ziretto rappresenta un nuovo episodio di una lunga fase caratterizzata dall’emergenza incendi boschivi che ha coinvolto Taormina e diverse aree della provincia di Messina. La situazione ha richiesto ancora una volta la massima attenzione da parte delle autorità locali, con il sindaco che ha scelto di recarsi personalmente sul luogo dell’incendio per seguire le operazioni e monitorare gli sviluppi. Attraverso il suo intervento pubblico, Cateno De Luca ha fatto sapere che saranno forniti aggiornamenti sull’evoluzione del rogo e sulle attività in corso per fronteggiare l’emergenza.

Il territorio taorminese ancora sotto pressione dopo giorni di incendi

Il nuovo incendio arriva dopo giornate particolarmente difficili per Taormina e per altre zone del Messinese, già interessate da diversi fronti di fuoco che hanno messo sotto pressione il territorio. Una situazione che ha riacceso il dibattito sulla necessità di una maggiore prevenzione e di una gestione più strutturata delle aree a rischio. L’emergenza incendi, infatti, non viene più considerata soltanto come una questione legata agli interventi immediati di spegnimento, ma come un problema che richiede strategie di prevenzione e controllo costanti. Il sindaco ha più volte evidenziato la necessità di un cambio di passo nell’approccio alla tutela del territorio, puntando l’attenzione sulla necessità di andare oltre la sola risposta alle emergenze quando gli incendi sono già in corso.