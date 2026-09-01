Furioso incendio a Taormina, situazione drammatica: il fuoco raggiunge una villa e minaccia le abitazioni | VIDEO

È una situazione di grave emergenza a Taormina, dove un incendio di vaste proporzioni sta interessando una zona a ridosso delle abitazioni, con le fiamme che hanno raggiunto una villa e si stanno avvicinando alle aree residenziali. Il rogo ha fatto scattare l’allarme nella città siciliana, con le squadre impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento. A comunicare la criticità della situazione è stato il sindaco di Taormina Cateno De Luca, che ha diffuso un aggiornamento sulla presenza delle fiamme e sulla necessità di un intervento dall’alto per contrastare l’avanzata dell’incendio. “In attesa dell’intervento aereo per spegnere l’incendio, Taormina brucia!”, ha dichiarato il primo cittadino, descrivendo un quadro di forte preoccupazione per l’evoluzione del rogo.

Incendio a Taormina: le fiamme partite da contrada Sant’Antonio

Secondo quanto comunicato dal sindaco, il fuoco è partito da contrada Sant’Antonio, una zona situata sotto la casa di riposo per anziani. Da qui le fiamme hanno iniziato a propagarsi interessando progressivamente altre aree del territorio comunale. L’incendio si è sviluppato in un contesto particolarmente delicato, vista la vicinanza con abitazioni e strutture presenti nella zona. Le aree indicate compromesse sono contrada Zappulla e contrada Tirone, dove il passaggio del fuoco ha creato forte apprensione tra i residenti.

Il rischio per il boschetto al confine con Castelmola

Uno degli elementi di maggiore preoccupazione riguarda la direzione presa dall’incendio. Il sindaco ha infatti segnalato un possibile avanzamento delle fiamme verso un’area verde particolarmente delicata. “Attenzione: il fuoco si sta dirigendo verso il boschetto al confine con il territorio di Castelmola“, è l’avvertimento diffuso dal primo cittadino di Taormina, che richiama l’attenzione sulla necessità di monitorare lo sviluppo del rogo.

De Luca: “in contrada Zappulla la situazione è veramente tragica”

“In contrada Zappulla la situazione è veramente tragica. È arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco. Siamo in attesa del canadair. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa”, afferma il sindaco di Taormina.