Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria, Occhiuto da New York: “mostreremo la Calabria in 140 Paesi” | VIDEO

Iniziato il conto alla rovescia. Da Flushing Meadows a Pentimele, dagli US Open al PalaCalafiore. Un filo diretto che dagli USA arriva fino in Calabria per un finale di stagione tennistico di alto livello. Dal 9 al 13 dicembre, Reggio Calabria ospiterà le Next Gen ATP Finals, il torneo dei ‘maestrini’, la versione del torneo di fine anno fra i migliori tennisti del circuito dedicata ai talenti U20. Un torneo che ha visto trionfare campioni Slam quali Sinner, Alcaraz e Medvedev, ma anche medagliati olimpici come Zverev e Musetti, altri grandi talenti che da anni sono stabilmente ai piani alti della classifica come Tsitsipas, Rune, de Minaur.

L’annuncio è arrivato direttamente da New York con il presidente Occhiuto collegato in diretta. Lo stesso Occhiuto ha postato un video social nel quale ha ribadito l’impatto economico che il torneo avrà sulla Calabria (stimato in 45 milioni) e la vetrina internazionale che permetterà di mostrare le bellezze del territorio in 140 Paesi collegati.