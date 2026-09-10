Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria, Micheli: “in Calabria il futuro del tennis mondiale”

La Calabria è pronta a vivere uno degli appuntamenti più importanti della sua storia sportiva. Dal 9 al 13 dicembre 2026, il PalaCalafiore di Reggio Calabria ospiterà le Next Gen ATP Finals, il torneo che riunisce i migliori otto giocatori Under 20 della stagione e che negli anni ha visto affermarsi campioni come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’ufficializzazione è arrivata ieri da New York, durante gli US Open, con l’annuncio del presidente della FITP Angelo Binaghi, del Chief Tour Officer dell’ATP Andre Silva e del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Dopo le edizioni di Milano e le tre disputate a Gedda, in Arabia Saudita, il torneo approda dunque in Calabria, confermando il ruolo dell’Italia come uno dei principali palcoscenici internazionali del tennis.

“Il futuro del tennis mondiale si gioca a Reggio Calabria”. Così il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha commentato da New York l’assegnazione delle Next Gen Finals, sottolineando anche il valore dell’appuntamento per la promozione della Calabria: “manifestazioni del genere sono eventi di grande promozione territoriale, anche turistica, per una regione come la Calabria, che negli ultimi anni sta crescendo molto”.

Un appuntamento di assoluto rilievo internazionale che, per l’assessore regionale all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche giovanili Eulalia Micheli, rappresenta molto più di un grande evento sportivo.

“Da assessore allo Sport sono profondamente orgogliosa di questo risultato. Portare in Calabria le Next Gen ATP Finals significa portare nella nostra regione il futuro del tennis mondiale e, insieme, una nuova idea di sport: uno sport capace di generare entusiasmo, opportunità, attrattività e valore per il territorio. È un risultato – prosegue l’assessore Micheli – che si inserisce nel percorso avviato dal presidente Roberto Occhiuto, che ha scelto di investire con convinzione nello sport e nella capacità della Calabria di ospitare manifestazioni di livello nazionale e internazionale. È, infatti, anche il riconoscimento della capacità del nostro territorio di accogliere grandi eventi e di costruire intorno allo sport occasioni di partecipazione, promozione e crescita. La Regione continuerà a lavorare in questa direzione, in sinergia con le istituzioni sportive e con il territorio, perché ogni grande manifestazione possa lasciare una ricaduta concreta e, soprattutto, possa contribuire a rafforzare la cultura dello sport”.

Le Next Gen Finals rappresentano un appuntamento particolarmente significativo anche per il rapporto tra sport e giovani. Il torneo è dedicato ai talenti che si affacciano al grande tennis internazionale e, proprio per questo, assume un valore che va oltre la competizione.

“Il fatto che in Calabria arrivino i migliori giovani tennisti del mondo – sottolinea l’assessore Micheli – ha per noi un significato preciso. I ragazzi e le ragazze calabresi avranno la possibilità di vedere da vicino atleti che rappresentano il futuro del loro sport. È un messaggio potente: i grandi traguardi non appartengono a luoghi lontani, ma possono essere costruiti anche qui”.

La manifestazione si svolgerà al PalaCalafiore, dove sarà allestito un campo indoor con una capienza di circa 8 mila posti. Reggio Calabria diventa così una delle tappe della grande stagione del tennis in Italia, che comprende gli Internazionali d’Italia di Roma, le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis a Bologna.

“Questa assegnazione – conclude l’assessore Micheli – ci consegna una responsabilità importante: non limitarci a ospitare un evento, ma utilizzarlo per raccontare al mondo una Calabria moderna, dinamica e capace di competere. Lo sport è agonismo, ma è anche turismo, economia, giovani, inclusione e promozione dell’identità dei territori. Per questo continueremo a lavorare perché la Calabria possa conquistare nuovi spazi nei grandi circuiti sportivi internazionali”.