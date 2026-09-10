Next Gen Atp Finals a Reggio Calabria, FITP Calabria: “orgoglio per intero movimento calabrese”

L’assegnazione a Reggio Calabria delle Next Gen ATP Finals, in programma dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore, rappresenta un momento storico per il tennis calabrese e per l’intero movimento degli sport di racchetta della regione. La FITP Calabria accoglie con entusiasmo la decisione e si prepara a vivere da protagonista un appuntamento di straordinario prestigio internazionale, che porterà in Calabria i migliori giovani talenti del tennis mondiale.

Un risultato reso possibile dalla sinergia tra la Federazione Italiana Tennis e Padel, l’ATP e le Istituzioni, con la Calabria chiamata a ospitare uno degli eventi più importanti del calendario internazionale.

“L’assegnazione a Reggio Calabria delle Next Gen ATP Finals è un risultato straordinario che ci riempie d’orgoglio e, al tempo stesso, ci carica di un profondo senso di responsabilità – sottolinea il presidente del Comitato Regionale Calabro FITP, Andrea Massimilla –. Desidero esprimere la mia più sentita gratitudine al presidente Angelo Binaghi, al Consiglio Federale e a tutte le figure dirigenziali della FITP per la fiducia riposta nella nostra regione, così come all’ATP e a tutte le Istituzioni che hanno creduto e investito in questo evento“.

“Per tutto il movimento tennistico e degli sport di racchetta calabresi – prosegue Massimilla – questo evento non è soltanto un appuntamento internazionale di altissimo profilo, ma un vero ed enorme regalo. Il fermento e l’entusiasmo travolgente che si sono percepiti nei circoli e tra gli appassionati già nei minuti immediatamente successivi all’annuncio ne sono la testimonianza più chiara e genuina. Siamo pronti ad accogliere non solo le più giovani eccellenze del tennis mondiale e i loro staff, ma anche tutti gli appassionati che ci onoreranno della loro presenza sugli spalti, trasmettendo la passione e il calore che da sempre contraddistinguono la nostra terra“.

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere federale Joe Lappano, che sottolinea il significato dell’assegnazione non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche in termini di promozione e valorizzazione del territorio.

“Portare le Next Gen ATP Finals in Calabria è motivo di grandissimo orgoglio – afferma Lappano –. È una scelta che premia il lavoro svolto negli ultimi anni dalla FITP e da tutto il movimento calabrese e che, soprattutto, dimostra come la nostra regione possa essere protagonista anche sulla scena dei grandi eventi sportivi internazionali. Avere a Reggio Calabria i migliori giovani giocatori del mondo significa offrire al nostro territorio una vetrina straordinaria e, allo stesso tempo, regalare a migliaia di appassionati un’occasione unica per vivere da vicino il tennis del futuro“.

“Voglio ringraziare il presidente Angelo Binaghi, il Consiglio Federale e tutta la FITP, l’ATP, il Ministro Andrea Abodi, Sport e Salute, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro – aggiunge Lappano – per aver creduto in questa sfida e aver contribuito a renderla possibile. Ora viene la parte più importante: lavorare tutti insieme affinché Reggio Calabria e la Calabria siano all’altezza di un appuntamento di questo livello. Sono certo che sapremo dimostrare, attraverso la nostra organizzazione, la nostra passione e la nostra capacità di accoglienza, quanto questa regione abbia da offrire“.

La FITP Calabria è dunque pronta a fare la propria parte, mettendo a disposizione la propria struttura, i propri dirigenti, i circoli e tutto il movimento regionale. L’obiettivo è contribuire alla realizzazione di un evento capace non soltanto di garantire un grande spettacolo sportivo, ma anche di lasciare un’eredità importante in termini di promozione del tennis, coinvolgimento dei giovani, crescita del movimento e valorizzazione della Calabria.

Le Next Gen ATP Finals rappresentano infatti una straordinaria occasione per avvicinare nuove generazioni al tennis e agli sport di racchetta, coinvolgendo circoli, atleti, tecnici, scuole e appassionati in un percorso che avrà il suo momento culminante a dicembre, quando Reggio Calabria diventerà per alcuni giorni una delle capitali mondiali del tennis.