Nasce Reggina Channel, la casa on demand per i tifosi amaranto: partite in diretta e non solo, quante novità. Costi e come abbonarsi

La Reggina cambia il modo di vivere i colori amaranto e apre una nuova era digitale per i propri tifosi. Il club ha annunciato ufficialmente la nascita di Reggina Channel, una piattaforma OTT interamente dedicata alla società amaranto che permetterà ai sostenitori di seguire le partite della squadra direttamente da casa, in Italia e all’estero. Il nuovo canale sarà disponibile da sabato 5 settembre all’interno del sito ufficiale della Reggina, attraverso la piattaforma StreamWay Plus, e rappresenta un nuovo strumento pensato per avvicinare ancora di più il club alla propria tifoseria. Attraverso Reggina Channel sarà infatti possibile guardare le gare della prima squadra, sia in casa che in trasferta, per le quali la società dispone dei diritti di trasmissione nel rispetto del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

La nuova piattaforma non sarà però dedicata soltanto agli appuntamenti del campionato. L’obiettivo della società è creare un vero e proprio spazio permanente per i tifosi, con contenuti disponibili anche on demand. Nel pacchetto saranno infatti compresi gli incontri casalinghi del settore giovanile, interviste esclusive, approfondimenti, contenuti legati al presente e alla storia del club e altri materiali dedicati al mondo amaranto.

La Reggina ha presentato il progetto come una vera evoluzione nel rapporto tra squadra e tifoseria: “La Reggina direttamente a casa a casa dei nostri meravigliosi tifosi, come non si era mai vista prima. Un modo unico per essere protagonisti, per sentirsi sempre e comunque a casa”. Il club sottolinea inoltre il valore internazionale dell’iniziativa, pensata per raggiungere anche i tanti sostenitori amaranto che vivono lontano da Reggio Calabria e che potranno seguire la squadra attraverso un servizio digitale sempre disponibile.

Come abbonarsi a Reggina Channel: le formule disponibili

Per accedere ai contenuti della nuova piattaforma sarà necessario collegarsi a Reggina Channel tramite la pagina dedicata di StreamWay Plus e scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze. Sono previste due modalità di acquisto: il pacchetto stagionale oppure il pay-per-view della singola partita.

Il pacchetto stagionale garantisce l’accesso a tutte le partite della stagione 2026/27 della Reggina per le quali il club dispone dei diritti di trasmissione, oltre a tutti gli altri contenuti esclusivi della piattaforma. Il costo è di 129,90 euro, con un pagamento unico e senza rinnovo automatico. Per chi invece preferisce acquistare soltanto singoli eventi sarà disponibile la modalità pay-per-view. La prima partita acquistabile sarà Reggina-Licata, in programma domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00, con un costo di 9,90 euro. La stessa formula sarà disponibile anche per gli eventuali eventi successivi.

La procedura per registrarsi e guardare le partite

Dopo aver scelto il tipo di abbonamento, il tifoso dovrà creare un account inserendo i propri dati personali e completare il pagamento attraverso carta di credito nella sezione sicura della piattaforma. Durante la registrazione sarà inoltre possibile impostare Reggina Channel come canale preferito, così da ricevere aggiornamenti e accedere più rapidamente ai contenuti.

Una volta completato l’acquisto, l’evento della partita sarà disponibile direttamente nella sezione dedicata al canale. Se la diretta sarà già iniziata, sarà possibile accedere immediatamente alla visione dello streaming; nel caso in cui la trasmissione non sia ancora attiva, sarà presente un countdown che indicherà il tempo rimanente all’inizio della gara. Al termine della diretta, inoltre, la partita resterà disponibile anche in modalità on demand, consentendo ai tifosi di rivedere l’incontro successivamente.

La Reggina punta così a costruire un rapporto ancora più diretto con il proprio pubblico, offrendo un servizio pensato per accompagnare l’intera stagione sportiva. La società ha confermato che la stessa procedura di abbonamento e visione sarà valida per tutte le partite successive del campionato. “Una vera rivoluzione digitale da vivere insieme…”, è il messaggio scelto dal club per presentare Reggina Channel, una piattaforma che punta a diventare il nuovo punto di riferimento digitale per tutti i tifosi amaranto, ovunque si trovino.