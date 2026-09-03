MTL Lamezia: “da domani pulizia quartiere Bella. Sproporzionate le reazioni della maggioranza”

“C’è qualcosa di francamente sproporzionato nella reazione della maggioranza residua. Alcuni cittadini del quartiere Bella si sono rivolti a MTL per segnalare le condizioni della zona e noi abbiamo fatto la cosa più normale del mondo: abbiamo ascoltato e reso pubblica la segnalazione. Tutto qui. Eppure è bastato questo per mobilitare quattro gruppi espressione di partiti nazionali, tra cui il primo partito d’Italia, tutti insieme per rispondere a un movimento locale su pulizia, decoro e persino sui famosi “ciuffi d’erba”. Una reazione decisamente sproporzionata che, più che infastidirci, ci fa sorridere“. È quanto dichiarato da MTL Lamezia Terme attraverso un comunicato stampa, dopo la segnalazione effettuata ieri.

“Fa ancora più sorridere vedere oggi tanto interesse per questioni sulle quali, fino a pochissimo tempo fa, chi si occupava quotidianamente di sfalcio, pulizia e piccole criticità dei quartieri veniva strumentalmente e vigliaccamente osteggiato. Evidentemente il problema non era ciò che veniva fatto, ma chi lo faceva.

Quanto alla storia del movimento, evitiamo ricostruzioni fantasiose: MTL opera a Lamezia Terme dal 2011, ascolta i cittadini e continuerà a farlo indipendentemente da maggioranze, opposizioni e appartenenze politiche. Quindi abituatevi serenamente, perché ogni volta che qualcuno si rivolgerà a noi per rappresentare un problema continueremo a segnalarlo.

La gente è stanca di queste chiacchiere e delle continue contrapposizioni di partito. Provate a lavorare per il bene comune anziché trasformare persino una segnalazione sull’erba in una battaglia politica.

Apprendiamo che da domani partiranno gli interventi nel quartiere Bella e ne siamo estremamente contenti. Prendiamo atto con soddisfazione che, a seguito della nostra segnalazione, ci si sia finalmente attivati. Bene, era esattamente ciò che chiedevano i cittadini e questo è quello che conta.

Bella, però, merita attenzione, pulizia e decoro durante tutto l’anno e non soltanto in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna. I cittadini non devono aspettare una ricorrenza per vedere curato il proprio quartiere. Ora meno polemiche e più fatti”, conclude MTL Lamezia Terme.