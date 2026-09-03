MTL Lamezia: “da domani pulizia quartiere Bella. Sproporzionate le reazioni della maggioranza”

Domani la pulizia del quartiere Bella dopo la segnalazione di MTL Lamezia Terme che pone l'accetto sulla "sproporzionata reazione della maggioranza"

MTL Lamezia Terme

C’è qualcosa di francamente sproporzionato nella reazione della maggioranza residua. Alcuni cittadini del quartiere Bella si sono rivolti a MTL per segnalare le condizioni della zona e noi abbiamo fatto la cosa più normale del mondo: abbiamo ascoltato e reso pubblica la segnalazione. Tutto qui. Eppure è bastato questo per mobilitare quattro gruppi espressione di partiti nazionali, tra cui il primo partito d’Italia, tutti insieme per rispondere a un movimento locale su pulizia, decoro e persino sui famosi “ciuffi d’erba”. Una reazione decisamente sproporzionata che, più che infastidirci, ci fa sorridere“. È quanto dichiarato da MTL Lamezia Terme attraverso un comunicato stampa, dopo la segnalazione effettuata ieri.

Fa ancora più sorridere vedere oggi tanto interesse per questioni sulle quali, fino a pochissimo tempo fa, chi si occupava quotidianamente di sfalcio, pulizia e piccole criticità dei quartieri veniva strumentalmente e vigliaccamente osteggiato. Evidentemente il problema non era ciò che veniva fatto, ma chi lo faceva.

Quanto alla storia del movimento, evitiamo ricostruzioni fantasiose: MTL opera a Lamezia Terme dal 2011, ascolta i cittadini e continuerà a farlo indipendentemente da maggioranze, opposizioni e appartenenze politiche. Quindi abituatevi serenamente, perché ogni volta che qualcuno si rivolgerà a noi per rappresentare un problema continueremo a segnalarlo.

La gente è stanca di queste chiacchiere e delle continue contrapposizioni di partito. Provate a lavorare per il bene comune anziché trasformare persino una segnalazione sull’erba in una battaglia politica.

Apprendiamo che da domani partiranno gli interventi nel quartiere Bella e ne siamo estremamente contenti. Prendiamo atto con soddisfazione che, a seguito della nostra segnalazione, ci si sia finalmente attivati. Bene, era esattamente ciò che chiedevano i cittadini e questo è quello che conta.

Bella, però, merita attenzione, pulizia e decoro durante tutto l’anno e non soltanto in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna. I cittadini non devono aspettare una ricorrenza per vedere curato il proprio quartiere. Ora meno polemiche e più fatti”, conclude MTL Lamezia Terme.

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