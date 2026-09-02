MTL Lamezia Terme chiama in causa il sindaco: “quartiere Bella in condizioni pietose alla viglia della processione”

“A breve nel quartiere Bella si terranno i tradizionali festeggiamenti religiosi, con la processione che attraverserà le strade della zona. Eppure, ancora oggi, il quartiere versa in condizioni veramente pietose, tra degrado, incuria, vegetazione e una pulizia delle strade assolutamente insufficiente. Basta attraversare la zona per rendersi conto di una situazione che non può essere né nascosta né minimizzata“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa da MTL Lamezia Terme.

“Siamo ormai a ridosso dei festeggiamenti e le condizioni di Bella sono pietose. È francamente incomprensibile come si possa essere arrivati a pochi giorni da un appuntamento così importante e partecipato senza aver ancora garantito condizioni adeguate di pulizia e decoro.

E ciò che preoccupa maggiormente è che quanto sta accadendo a Bella si inserisce in un quadro più generale: nell’ultimo periodo la città appare sprofondata in una condizione di degrado sempre più evidente e preoccupante.

Ma oggi parliamo di Bella. Questa parte della città merita attenzione e rispetto e non è accettabile che una processione così sentita debba attraversare strade e spazi pubblici ridotti in questo stato.

Chiediamo direttamente al sindaco di Lamezia Terme, che mantiene la delega all’Ambiente, di intervenire immediatamente e di disporre tutto quanto necessario per la pulizia delle strade, lo sfalcio della vegetazione e il ripristino di condizioni dignitose di decoro prima dei festeggiamenti.

Non c’è più tempo da perdere. Le condizioni in cui versa oggi il quartiere Bella sono pietose e rappresentano uno spettacolo indecoroso per l’intera città. Consentire che si arrivi alla processione in questo stato sarebbe semplicemente uno scandalo. Il Sindaco intervenga immediatamente: Bella e i suoi cittadini meritano rispetto“, conclude MTL Lamezia Terme.