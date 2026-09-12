Modica-Reggina, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del match

La Reggina torna in campo per la seconda giornata del girone I di Serie D, la prima in trasferta. Dopo i due risultati roboanti al Granillo tra Coppa e campionato, contro PraiaTortora e Licata, l’esordio lontano dal Granillo è a Modica, squadra neopromossa della provincia di Ragusa che ha già iniziato a preparare una bella accoglienza ai tifosi amaranto. Gli stessi, nel limite di 254 posti disponibili, potranno assiepare i gradoni del settore ospiti dello stadio Scollo, che riapre al pubblico dopo 20 anni. Per chi non potrà assistere alla sfida, però, ci sarà comunque modo di guardare la partita in diretta, dalla tv. La partita, che inizierà alle ore 15, sarà trasmessa da Reggio Tv, che per la quarta stagione di fila trasmette le partite in trasferta degli amaranto, sempre in modalità gratuita.

La società, tra l’altro, potrà rendere disponibile su Reggina Channel il segnale audiovisivo delle gare in trasferta degli amaranto ricomprese nel pacchetto di diritti acquisito da Reggio Tv. Questo significa che la partita potrà essere visibile anche su Reggina Channel, la nuova piattaforma del club in cui sarà possibile assistere alle partite della prima squadra, del settore giovanile e a contenuti extra esclusivi che ruotano intorno al mondo amaranto.

C’è curiosità, tornando al campo, per la squadra di Marchionni, chiamata a confrontarsi per la prima volta in trasferta, in un campo piccolo e sintetico. La Reggina non perderà la filosofia costruita in questo avvio, fatta di aggressività, linea alta e gioco rapido e in verticale, ma è curioso capire come reagirà alle nuove insidie che si presenteranno.

Reggina-Licata, la diretta live testuale su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti

Per chi non potrà assistere alla partita in streaming, e non vuole comunque perdersi gli aggiornamenti, ci sarà anche la diretta live testuale su StrettoWeb. Il racconto della partita, con tutte le informazioni sulla gara, inizierà a partire dalle formazioni ufficiali, poi ci sarà spazio per la cronaca minuto per minuto del match e con gli aggiornamenti in tempo reale su azioni, occasioni, gol ed episodi principali. Al termine della partita, le pagelle della Reggina, le dichiarazioni del post partita e i risultati di giornata.