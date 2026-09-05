Metsola omaggia l’Orchestra di Laureana di Borrello, Nesci: “presidente ha risposto a mio appello, riconoscimento per tutta la Calabria”

“Avevo voluto portare personalmente all’attenzione della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, lo straordinario risultato ottenuto dall’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello al World Orchestra Festival di Vienna, chiedendole un segnale di attenzione e di riconoscimento nei confronti di questi giovani talenti calabresi. La Presidente ha accolto la mia richiesta e desidero ringraziarla sinceramente per aver voluto rivolgere un messaggio ufficiale all’Orchestra e alla comunità di Laureana“. Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR, dopo il messaggio inviato dalla Presidente del Parlamento europeo all’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello.

Nella lettera, Metsola si congratula con i giovani musicisti per il risultato conseguito alla dodicesima edizione del World Orchestra Festival di Vienna, sottolineando il valore del Premio di Platino quale riconoscimento “del talento, dell’impegno e della passione” espressi attraverso la musica. La Presidente rivolge inoltre le proprie congratulazioni al Maestro Maurizio Managò, al Maestro Alessio Giordano e all’Associazione “P. Ragone”, evidenziando il valore del percorso educativo e artistico costruito negli anni.

“Ho ritenuto importante – prosegue Nesci – che un risultato di questa portata non rimanesse soltanto un motivo di orgoglio locale o regionale, ma arrivasse nel cuore delle istituzioni europee. Quando dei giovani calabresi riescono ad affermarsi in una competizione internazionale così prestigiosa, rappresentando la nostra terra attraverso la cultura e la musica, abbiamo il dovere di valorizzarli e di far conoscere la loro storia“.

“Particolarmente significative sono le parole con cui la Presidente Metsola ricorda che la musica è capace di unire persone, generazioni e culture diverse e che proprio in questo risiede lo spirito dell’Unione europea. È un messaggio che restituisce pienamente il valore dell’esperienza vissuta dall’Orchestra di Laureana“.

“Questo – sottolinea l’eurodeputato – è anche il senso del lavoro che porto avanti quotidianamente: avvicinare sempre di più la Calabria all’Europa e l’Europa alla Calabria, facendo in modo che le nostre eccellenze, i nostri talenti e le esperienze positive dei nostri territori possano trovare attenzione e riconoscimento nelle istituzioni europee“.

“Ringrazio quindi ancora una volta la Presidente Metsola per avere accolto la mia richiesta con grande sensibilità istituzionale. E rinnovo le mie congratulazioni al Maestro Managò, al Maestro Giordano, all’Associazione “P. Ragone”, alle famiglie e, soprattutto, a tutti i ragazzi dell’Orchestra“.

“C’è una frase della Presidente che credo rappresenti il riconoscimento più bello: “L’Europa è orgogliosa di voi”. Portare il talento di Laureana e della Calabria all’attenzione della Presidenza del Parlamento europeo era il nostro obiettivo. Oggi quelle parole rappresentano un motivo di orgoglio per Laureana di Borrello e per l’intera Calabria“.