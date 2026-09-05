L’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello riceve i complimenti del presidente Metsola: “l’Europa è orgogliosa di voi”

In seguito alla grande affermazione dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello al “The World Orchestra Festival di Vienna 2026″ dello scorso luglio, con grande soddisfazione l’Associazione Culturale Paolo Ragone di Laureana di Borrello, in data odierna ha ricevuto una lettera d’Encomio direttamente dal Presidente del Parlamento Europeo, on.le Roberta Metsola. Un’attestazione prestigiosa che arriva dalla massima autorità europea. Tutto questo ci riempie d’orgoglio; è una grande soddisfazione per tutti noi, dal Direttivo, al maestro direttore e a tutti i giovani musicisti protagonisti di questo storico evento che ha proiettato l’ immagine di una piccola cittadina della Calabria, come Laureana di Borrello, nel panorama musicale internazionale. Per questo saremo sempre riconoscenti all’Europarlamentare on.le Denis Nesci, per aiuto concreto ed il grande sostegno per tutta l’ iniziativa.

Ricordiamo che i giovani musicisti calabresi erano in concorso con 24 orchestre partecipanti, provenienti da Francia, Canada, Israele, Cina, Colombia, Polonia, Stati Uniti, Equador, Cile, Estonia, Corea del Sud, Spagna, Germania, Austria e Italia.

L’orchestra calabrese ha avuto il massimo riconoscimento tra tutte le 24 formazioni orchestrali, ricevendo il Platinum Award, conferimento mai assegnato nelle precedenti 11 edizioni. Tra gli altri riconoscimenti ricevuti, Il direttore Maurizio Managó è stato menzionato, insieme al collega spagnolo, come Migliore direttore. E sempre il maestro Managó è stato invitato a fare parte del Comitato Artistico del Festival con un mandato che avrà la durata di 5 anni. Il musicista Alessio Giordano ha ricevuto la menzione come migliore solista.

La lettera di Roberta Metsola

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni ai giovani musicisti dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello per il risultato conseguito in occasione della dodicesima edizione del World Orchestra Festival di Vienna.

Il Premio di Platino rappresenta un importante riconoscimento del talento, dell’impegno e della passione che questi giovani hanno saputo esprimere attraverso la musica.

Le mie congratulazioni vanno anche al Maestro Maurizio Managò per il riconoscimento ricevuto per la direzione d’orchestra e per la nomina nel Comitato Artistico del Festival, al Maestro Alessio Giordano per il premio come miglior solista e all’Associazione “P. Ragone”, che negli anni ha sostenuto questo prezioso percorso educativo e artistico.

La musica ha una straordinaria capacità di unire persone, generazioni e culture diverse. È anche questo lo spirito dell’Unione europea: popoli con storie e tradizioni diverse che scelgono di costruire qualcosa insieme, facendo della propria diversità una forza. Come in un’orchestra, è dall’ascolto reciproco e dal contributo di ciascuno che nasce qualcosa di più grande.

Il vostro successo porta con sé proprio questo messaggio e dimostra come il talento dei nostri giovani possa contribuire a mantenere vivo il patrimonio culturale europeo e a proiettarlo verso il futuro. L’Europa è orgogliosa di voi e voi, a vostra volta, potete essere orgogliosi di rappresentare nel mondo il meglio della cultura europea.

A tutti voi rivolgo i miei migliori auguri affinché questo prestigioso traguardo sia soltanto una delle tante tappe di un percorso ricco di nuove soddisfazioni e successi“.